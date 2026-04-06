Образ за тысячи долларов: Кейт Миддлтон впервые за два года появилась на пасхальной службе (фото)

В честь празднования Пасхи британская королевская семья собралась на традиционной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

К королю Чарльзу III и королеве Камилле впервые за два года присоединились Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. А праздничные кадры семьи уже появились на их официальных страницах в Instagram (theroyalfamily).

Образ Кейт Миддлтон

В часовню Святого Георгия будущая королева пришла в изысканном кремовом образе: платье от бренда Self Portrait за 585 долларов, шляпке в тон от juliettemillinery за 880 долларов и бежевых туфлях на каблуках от Ralph Lauren. Сумочка жены принца Уильяма стоит 473 доллара.

Принцесса Шарлотта тем временем появилась в бежевом пальто и голубой юбке-плиссе.

А принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи были в классических костюмах с галстуками.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Royal Family

Уэльские пропускали пасхальные службы последние два года, ведь проводили выходные со своими детьми в Норфолке. А в 2024 как раз перед тем принцесса Кэтрин официально сообщила, что борется с онкологией.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Royal Family

Также на службе присутствовали родные короля Чарльза ІІІ — принцесса Анна с мужем и принц Эдвард с сыном. Праздничное мероприятие также посетил сын принцессы Анны Питер Филлипс и его невеста, Гарриет Сперлинг.

В то же время лишенный звания скандальный экс-принц Эндрю и его семья на службе не появились.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По словам журналиста Тома Бауэра, Меган Маркл думала, что однажды она станет королевой, а не Кейт Миддлтон, несмотря на то, что принц Гарри был пятым в очереди на престол.

Принцесса Уэльская выбрала комфорт во время посещения лондонской школы, отказавшись от каблуков.

Также Фокус писал, как Миддлтон описала свою первую встречу с Меган.