У родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма поповнення (фото)

Принц і принцеса Уельські святкують перший день народження свого нового сімейного улюбленця — і вперше розкрили його ім'я.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували в соціальних мережах фотографію свого нового спанієля, розповівши, що він святкує свій перший день народження і що його звати Отто.

Новий член родини Кейт Міддлтон

Вони написали: "Ласкаво просимо до родини, Отто! Сьогодні в тебе 1-й день народження" разом із святковими емодзі у вигляді торта. Фотографію собаки зробила Кейт, оскільки він син їхнього іншого спанієля, Орли, яка народила чотирьох цуценят минулого травня.

Також вони знялися для фотографії з нагоди 43-річчя Вільяма в соціальних мережах минулого червня.

Новий улюбленець Уельських

Раніше цього тижня Вільям і Кейт поділилися святковим знімком своєї родини, яка лежить разом на траві під сонцем, щоб відсвяткувати 15-ту річницю весілля.

На новому знімку, зробленому фотографом Меттом Портеусом у Корнуоллі, пара зображена з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, які відпочивають босоніж під час великодніх канікул. На знімку поруч із Вільямом з'являються Орла та Отто.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми та домашніми улюбленцями

У Вільяма та Кейт з 2020 року є старший собака на імʼя Орла, після того як їхній перший спільний собака, кокер-спаніель Лупо, якого їм подарував на весілля брат Кейт, Джеймс Міддлтон, несподівано помер. Кейт зізналася, що родина залишила собі одне з цуценят Орли.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Стало відомо, що принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року.

Принцеса Уельська викликала "паніку в палаці" одним конкретним рішенням під час планування весілля.

Також Фокус з нагоди 15ї річниці одруження майбутніх короля та королеви розповідав, як Кейт зустріла Вільяма.