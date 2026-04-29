Як звичайна студентка стала принцесою: історія знайомства Кейт Міддлтон з Вільямом (фото, відео)

Церемонія одруження Вільяма та Кетрін 29 квітня 2011 року стала одним з найбільш популярних королівських весіль усіх часів. У Вестмінстерському абатстві в Лондоні долі закоханих офіційно обʼєдналися 15 років тому.

За весіллям королівської пари спостерігали мільйони людей у всьому світі, і воно закріпило за собою статус однієї з найфантастичніших королівських подій останніх років. Фокус розповідає, як Кейт зустріла Вільяма.

Знайомство Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Пара, яка зараз є батьками трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, познайомилися у Сент-Ендрюському університеті у 2001 році. Тоді вони навчалися в Шотландії і не підозрювали, який сюрприз їм готує доля.

Дівчина вперше привернула увагу онука королеви Єлизавети ІІ, коли взяла участь у благодійному показі мод у бікіні та прозорій сукні. Вільям заплатив 200 фунтів стерлінгів за квиток у перший ряд, щоб подивитися на Кейт, яка на той момент зустрічалася з іншим.

Та сама сукня Кейт

Розвиток роману

Дружба студентів згодом переросла в романтичні стосунки і вони навіть жили разом на другому курсі університету.

Уже в квітні 2004 року було опубліковано перше фото пари: офіційно стало відомо, що принц Вільям насолоджується своїми першими серйозними стосунками із симпатичною брюнеткою. Тоді Кетрін провела кілька вихідних у маєтку королеви Балморал.

У 2007 році пара розійшлася і їхня історія могла тоді закінчитися назавжди. Втім, за кілька місяців вони змогли примиритися.

А в листопаді 2010 року королівська пара порушила мовчання і поділилася радістю своїх заручин. Вільям подарував своїй майбутній дружині обручку своєї покійної матері принцеси Діани — бенгальську каблучку із синім сапфіром і діамантами.

Та сама каблучка

Деталі весілля

29 квітня 2011 року Кейт та Вільям стали родиною.

Попри те, що 1900 гостей були присутні на весільній церемонії, менше людей потрапили на приватне святкування пізніше. На прийомі, організованому королевою Єлизаветою II, були запрошені 650 гостей. А на другому, організованому батьком нареченого, було 300 гостей.

Зокрема, на весіллі Уельських був живий оркестр під керівництвом Еллі Гулдінг, однієї з улюблених виконавиць пари.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у день весілля

Для першого танцю співачка виконала пісню Елтона Джона Your Song, потім її хіт Starry Eyed і кавер на пісню Mr. Brightside гурту The Killers.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року Кетрін з герцогині Кембриджської стала принцесою Уельською. Наразі вони з Вільямом перші в черзі на престол після короля Чарльза ІІІ. Через онкологію останнього ходили чутки, що він раніше передасть владу сину, аби зосередитися на лікуванні, але цього не сталося.

