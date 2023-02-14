Стало відомо про скандал з весільною сукнею Кейт Міддлтон: деталі

Попри те, що весілля королівської пари відбулося у 2011 році, лише зараз стало відомо про проблеми, які виникли внаслідок обрання святкового образу принцеси.

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Стало відомо про скандал з весільною сукнею принцеси Уельської Кейт Міддлтон, про який раніше мало хто знав. Про це пише Hello Magazine.

Для важливої події в житті кохана старшого онука покійної королеви Єлизавети ІІ обрала образ від Alexander McQueen — приголомшливий шлейф завдовжки 2,85 футів до розкішного мереживного ліфа та приховані сімейні подарунки, вшиті по швах.

Розроблена на замовлення весільна сукня Кейт Міддлтон продовжувала викликати ажіотаж п'ять років потому, коли весільний дизайнер Крістін Кендалл подала позов проти британського дому моди, посилаючись на порушення авторських прав.

Крістін стверджувала, що весільна сукня принцеси Уельської була разюче схожа на її власні ескізи. Спочатку це не викликало великого занепокоєння, доки Крістін не заявила, що палац надіслав листа з подякою за її проєкти після відкритого конкурсу ідей від британських дизайнерів.

[ + – ] Кейт Міддлтон у день весілля у 2011 році Фото: Getty Images

Зокрема повідомлялося, що Крістін Кендалл подала до суду на Alexander McQueen.

Дім моди поділився у заяві: "Крістін Кендалл вперше звернулася до нас, в Alexander McQueen, майже чотири роки тому, коли ми чітко дали зрозуміти, що будь-які припущення, що дизайн королівської весільної сукні Сари Бертон був скопійований з її дизайну, є нісенітницею".

Дизайн весільного образу дружини майбутнього короля Великобританії тримався в таємниці до моменту її прибуття у Вестмінстерське абатство 29 квітня 2011 року.

"Ми знали, для кого це було, але це було дуже секретно – ми закрили сітчасті штори, прибиральників не пускали в кімнату, а код на дверях змінили", — розповіла одна зі швачок.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Корнуолл з новими титулами.

Також Фокус писав про коментар учителя Кейт Міддлтон щодо того, як змінилася принцеса Уельська.