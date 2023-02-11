"Вона не змінилася": учитель Кейт Міддлтон розповів, якою вона була ученицею

Професор Джим Ембері викладав дружині принца Вільяма історію близько 25 років тому.

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Колишній учитель принцеси Уельської Кейт Міддлтон розповів, якою ученицею вона була у школі. Про це пише Cornwall Live.

Під час нещодавнього королівського візиту сина Карла ІІІ та його дружини до Корнуолла вони поспілкувалися з місцевими волонтерами установи, серед яких був колишній учитель Кейт Міддлтон, професор Джим Ембері. Він викладав герцогині Корнуольській історію в школі близько 25 років тому.

"Тому, чого ви навчили мене, я тепер навчаю своїх дітей", — сказала професору дружина майбутнього короля Великобританії.

"Вона була фантастичною ученицею. Це був чудовий клас… Вона не змінилася, анітрохи, і така ж, як і була: сумлінна, уважна та енергійна", — зізнався Джим Ембері

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty

Після школи принцеса Уельська продовжила навчання у Сент-Ендрюському університеті, де познайомилася з онуком покійної королеви Єлизавети ІІ. У 2011 році пара узаконила свої стосунки і наразі виховує трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великобританії.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вийшла на публіку у блейзері Zara за 99 доларів.

Також Фокус писав про перший візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Корнуолла у новому статусі.