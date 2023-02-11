"Вона не змінилася": учитель Кейт Міддлтон розповів, якою вона була ученицею
Професор Джим Ембері викладав дружині принца Вільяма історію близько 25 років тому.
Колишній учитель принцеси Уельської Кейт Міддлтон розповів, якою ученицею вона була у школі. Про це пише Cornwall Live.
Під час нещодавнього королівського візиту сина Карла ІІІ та його дружини до Корнуолла вони поспілкувалися з місцевими волонтерами установи, серед яких був колишній учитель Кейт Міддлтон, професор Джим Ембері. Він викладав герцогині Корнуольській історію в школі близько 25 років тому.
"Тому, чого ви навчили мене, я тепер навчаю своїх дітей", — сказала професору дружина майбутнього короля Великобританії.
"Вона була фантастичною ученицею. Це був чудовий клас… Вона не змінилася, анітрохи, і така ж, як і була: сумлінна, уважна та енергійна", — зізнався Джим Ембері
Після школи принцеса Уельська продовжила навчання у Сент-Ендрюському університеті, де познайомилася з онуком покійної королеви Єлизавети ІІ. У 2011 році пара узаконила свої стосунки і наразі виховує трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великобританії.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон вийшла на публіку у блейзері Zara за 99 доларів.
Також Фокус писав про перший візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Корнуолла у новому статусі.