"Она не изменилась": учитель Кейт Миддлтон рассказал, какой она была ученицей

Профессор Джим Эмбери преподавал жене принца Уильяма историю около 25 лет назад.

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Бывший учитель принцессы Уэльской Кейт Миддлтон рассказал, какой ученицей она была в школе. Об этом пишет Cornwall Live.

Во время недавнего королевского визита сына Карла III и его жены в Корнуолл они пообщались с местными волонтерами учреждения, среди которых был бывший учитель Кейт Миддлтон, профессор Джим Эмбери. Он преподавал герцогине Корнуольской историю в школе около 25 лет назад.

"Тому, чему вы научили меня, я теперь учу своих детей", — сказала профессору жена будущего короля Великобритании.

"Она была фантастической ученицей. Это был отличный класс… Она не изменилась, ничуть, и такая же, как и была: добросовестная, внимательная и энергичная", — признался Джим Эмбери.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty

После школы принцесса Уэльская продолжила обучение в Сент-Эндрюсском университете, где познакомилась с внуком покойной королевы Елизаветы II. В 2011 году пара узаконила свои отношения и воспитывает трех общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон вышла на публику в блейзере Zara за 99 долларов.

Также Фокус писал о первом визите принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Корнуолл в новом статусе.