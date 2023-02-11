"Она не изменилась": учитель Кейт Миддлтон рассказал, какой она была ученицей
Профессор Джим Эмбери преподавал жене принца Уильяма историю около 25 лет назад.
Бывший учитель принцессы Уэльской Кейт Миддлтон рассказал, какой ученицей она была в школе. Об этом пишет Cornwall Live.
Во время недавнего королевского визита сына Карла III и его жены в Корнуолл они пообщались с местными волонтерами учреждения, среди которых был бывший учитель Кейт Миддлтон, профессор Джим Эмбери. Он преподавал герцогине Корнуольской историю в школе около 25 лет назад.
"Тому, чему вы научили меня, я теперь учу своих детей", — сказала профессору жена будущего короля Великобритании.
"Она была фантастической ученицей. Это был отличный класс… Она не изменилась, ничуть, и такая же, как и была: добросовестная, внимательная и энергичная", — признался Джим Эмбери.
После школы принцесса Уэльская продолжила обучение в Сент-Эндрюсском университете, где познакомилась с внуком покойной королевы Елизаветы II. В 2011 году пара узаконила свои отношения и воспитывает трех общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании.
Напомним, Кейт Миддлтон вышла на публику в блейзере Zara за 99 долларов.
Также Фокус писал о первом визите принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Корнуолл в новом статусе.