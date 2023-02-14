Стало известно о скандале со свадебным платьем Кейт Миддлтон: детали

Несмотря на то, что свадьба королевской пары состоялась в 2011 году, только сейчас стало известно о проблемах, возникших в результате избрания праздничного образа принцессы.

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Стало известно о скандале со свадебным платьем принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, о котором раньше мало кто знал. Об этом пишет Hello Magazine.

Для важного события в жизни возлюбленная старшего внука покойной королевы Елизаветы II выбрала образ от Alexander McQueen — потрясающий шлейф длиной 2,85 фута до роскошного кружевного лифа и скрытые семейные подарки, вшитые по швам.

Разработанное по заказу свадебное платье Кейт Миддлтон продолжало вызывать ажиотаж пять лет спустя, когда свадебный дизайнер Кристин Кендалл подала иск против британского дома моды, ссылаясь на нарушение авторских прав.

Кристин утверждала, что свадебное платье принцессы Уэльской было поразительно похоже на ее собственные эскизы. Сначала это не вызывало большого беспокойства, пока Кристин не заявила, что дворец прислал письмо с благодарностью за ее проекты после открытого конкурса идей от британских дизайнеров.

[ + – ] Кейт Миддлтон в день свадьбы в 2011 году Фото: Getty Images

В частности, сообщалось, что Кристин Кендалл подала в суд на Alexander McQueen.

Дом моды поделился в заявлении: "Кристин Кендалл впервые обратилась к нам, в Alexander McQueen, почти четыре года назад, когда мы четко дали понять, что любые предположения, что дизайн королевского свадебного платья Сары Бертон был скопирован с ее дизайна, является неправдой".

Дизайн свадебного образа супруги будущего короля Великобритании держался в тайне до момента ее прибытия в Вестминстерское аббатство 29 апреля 2011 года.

"Мы знали, для кого это было, но это было очень секретно — мы закрыли сетчатые шторы, уборщиков не пускали в комнату, а код на дверях сменили", — рассказала одна из швей.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Корнуолл с новыми титулами.

Также Фокус писал о комментарии учителя Кейт Миддлтон о том, как изменилась принцесса Уэльская.