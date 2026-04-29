Как обычная студентка стала принцессой: история знакомства Кейт Миддлтон с Уильямом (фото, видео)

Церемония бракосочетания Уильяма и Кэтрин 29 апреля 2011 года стала одной из самых популярных королевских свадеб всех времен. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне судьбы влюбленных официально объединились 15 лет назад.

За свадьбой королевской пары наблюдали миллионы людей по всему миру, и она закрепила за собой статус одного из самых фантастических королевских событий последних лет. Фокус рассказывает, как Кейт встретила Уильяма.

Знакомство Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Пара, которая сейчас является родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, познакомились в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. Тогда они учились в Шотландии и не подозревали, какой сюрприз им готовит судьба.

Девушка впервые привлекла внимание внука королевы Елизаветы II, когда приняла участие в благотворительном показе мод в бикини и прозрачном платье. Уильям заплатил 200 фунтов стерлингов за билет в первый ряд, чтобы посмотреть на Кейт, которая на тот момент встречалась с другим.

То самое платье Кейт

Развитие романа

Дружба студентов впоследствии переросла в романтические отношения и они даже жили вместе на втором курсе университета.

Уже в апреле 2004 года было опубликовано первое фото пары: официально стало известно, что принц Уильям наслаждается своими первыми серьезными отношениями с симпатичной брюнеткой. Тогда Кэтрин провела несколько выходных в поместье королевы Балморал.

В 2007 году пара разошлась и их история могла тогда закончиться навсегда. Впрочем, через несколько месяцев они смогли примириться.

А в ноябре 2010 года королевская пара нарушила молчание и поделилась радостью своей помолвки. Уильям подарил своей будущей жене обручальное кольцо своей покойной матери принцессы Дианы — бенгальское кольцо с синим сапфиром и бриллиантами.

То самое кольцо Фото: соцсети

Детали свадьбы

29 апреля 2011 года Кейт и Уильям стали семьей.

Несмотря на то, что 1900 гостей присутствовали на свадебной церемонии, меньше людей попали на частное празднование позже. На приеме, организованном королевой Елизаветой II, были приглашены 650 гостей. А на втором, организованном отцом жениха, было 300 гостей.

В частности, на свадьбе Уэльских был живой оркестр под руководством Элли Гулдинг, одной из любимых исполнительниц пары.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы Фото: The Royal Family

Для первого танца певица исполнила песню Элтона Джона Your Song, затем ее хит Starry Eyed и кавер на песню Mr. Brightside группы The Killers.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Кэтрин из герцогини Кембриджской стала принцессой Уэльской. Сейчас они с Уильямом первые в очереди на престол после короля Чарльза III. Из-за онкологии последнего ходили слухи, что он раньше передаст власть сыну, чтобы сосредоточиться на лечении, но этого не произошло.

