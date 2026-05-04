У королівській родині буде поповнення: Чарльз ІІІ відреагував (фото)

Британська королівська родина готується до поповнення: онука покійної королеви Єлизавети ІІ та племінниця короля Чарльза ІІІ, принцеса Євгенія, та її чоловік Джек Бруксбенк оголосили, що очікують на третю дитину.

Малюк має народитися вже цього літа. Про це офіційно повідомили на сторінках монаршої родини в соцмережах.

Принцеса Євгенія вагітна

Про новину вже поінформований сам Чарльз III — зазначається, що він "дуже радий" поповненню в родині. У подружжя наразі є двоє синів — Огаст, якому п’ять років, і Ернест, якому два.

"Її високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк дуже раді оголосити, що вони чекають на свою третю дитину цього літа", — йдеться в заяві.

Палац також опублікував зворушливу світлину, на якій сини принцеси роздивляються УЗД-знімок майбутнього братика чи сестрички.

Сини принцеси Євгенії чекають на братика чи сестричку Фото: The Royal Family

Особисте життя принцеси Євгенії

Донька скандального колишнього принца Ендрю та її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбенк, одружилися восени 2018 року. У 2021 в пари народився син Огаст, якого рідні зазвичай називають Огі. А у травні 2023 на світ зʼявився Ернест (Ерні).

Пара разом уже близько 16 років і познайомилася на лижному відпочинку у Верб'є, Швейцарія.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком Фото: Instagram/Princess Eugenie

