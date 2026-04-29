"Сатанист" и "клоун": российские пропагандисты набросились на короля Чарльза, поддержавшего Украину

Британский король Чарльз III во время своего выступления в Конгрессе заявил, что США должны поддержать Украину.

После этих слов монарха Британии российские пропагандисты на федеральных каналах РФ назвали его "сатанистом" и "клоуном", который хочет Третьей мировой войны. Об этом пишет Express.

В материале говорится, что пропагандистская система Кремля во время прямого эфира едва не искажала речь короля Великобритании, который выступил за поддержку Украины.

Что сказал король Британии об Украине?

С экранов телевизоров российские телеведущие рассказывали населению РФ что якобы король Чарльз III призывает США готовиться к войне с Россией. Но на самом деле он вообще в своем выступлении во время визита в США не упоминал РФ и россиян, а только призвал поддержать Украину, чтобы обеспечить мир.

В частности, монарх сказал, что Америка и Великобритания были союзниками "более века бок о бок", в течение двух мировых войн, Холодной войны, Афганистана и моментов, которые "определили общую безопасность".

"Сегодня, господин президент, такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир", — сказал Чарльз.

Как выступление Чарльза III подали в РФ?

Зато российские СМИ, которые показывали повтор выступления с монархом Британии, подали его слова как призыв к Третьей мировой войне, где якобы Запад будет воевать с РФ.

В частности, известная в РФ газета "Комсомольская правда" рассказала своим читателям новость под заголовком: "Чарльз призвал США готовиться к войне с Россией и активировать статью 5 НАТО".

Телеканал министерства обороны РФ "Звезда" показал репортаж под названием: "Британский король призвал США готовиться к войне с Россией".

Зато ультранационалистический телеканал "Царьград" опубликовал свой сценарий, где надо продолжать войну в Украине, ведь якобы ЕС еще не готов воевать с РФ.

Также так называемый военный корреспондент Андрей Руденко назвал короля Чарльза "сатанистом".

"Этот сатанист (Чарльз, — ред.) призывает к подготовке к главной атаке", — сказал он.

А на канале "Two Majors" короля Британии назвали "костюмированным клоуном".

"Костюмированный клоун, называя себя королем, даже подвергся унижению от шарлатана Трампа (который, нарушая этикет, похлопал старика по плечу, как беднягу), чтобы потом умолять американскую элиту поддержать европейский военный альянс в войне против России", — сказали россияне.

Визит короля Чарльза III в США

Напомним, что специалист по чтению по губам раскрыла, о чем говорили президент США и король Великобритании, позируя фотографам на лужайке перед Белым домом. Оказалось, что Дональд Трамп пытался поговорить о политике, войне в Украине и своем бальном зале.

Также король Британии заявил, что США являются "сердцем" НАТО, которое после террористических атак 11 сентября 2001 года применило статью 5 своего устава. Сейчас подобные поступки нужны для защиты и поддержки Украины в войне против РФ.

Фокус писал, что Чарльз и Трамп потроллили друг друга во время ужина. Во время торжественного ужина между королем Чарльзом и Дональдом Трампом прозвучало немало шуток, которые заметно разрядили официальную атмосферу. Оба лидера использовали свои речи не только для дипломатии, но и для иронии и исторических "подколов".