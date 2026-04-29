"Сатаніст" і "клоун": російські пропагандисти накинулися на короля Чарльза, що підтримав Україну

Британський король Чарльз III під час свого виступу в Конгресі заявив, що США мають підтримати Україну.

Після цих слів монарха Британії російські пропагандисти на федеральних каналах РФ назвали його "сатаністом" і "клоуном", який хоче Третьої світової війни. Про це пише Express.

У матеріалі йдеться, що пропагандистська система Кремля під час прямого ефіру ледь не перекручувала промову короля Британії, який виступив за підтримку України.

Що сказав король Британії про Україну?

З екранів телевізорів російські телеведучі розповідали населенню РФ що нібито король Чарльз ІІІ закликає США готуватися до війни з Росією. Але насправді він взагалі у своєму виступі під час візиту до США не згадував РФ та росіян, а тільки закликав підтримати Україну, щоб забезпечити мир.

Зокрема, монарх сказав, що Америка та Велика Британія були союзниками "понад століття пліч-о-пліч", протягом двох світових воєн, Холодної війни, Афганістану та моментів, які "визначили спільну безпеку".

"Сьогодні, пане президенте, така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", — сказав Чарльз.

Як виступ Чарльза ІІІ подали в РФ?

Натомість російські ЗМІ, які показували повтор виступу з монархом Британії, подали його слова як заклик до Третьої світової війни, де нібито Захід буде воювати з РФ.

Зокрема, відома в РФ газета "Комсомольська правда" розповіла своїм читачам новину під заголовком: "Чарльз закликав США готуватися до війни з Росією та активувати статтю 5 НАТО".

Телеканал міністерства оборони РФ "Звезда" показав репортаж під назвою: "Британський король закликав США готуватися до війни з Росією".

Натомість ультранаціоналістичний телеканал "Царьград" опублікував свій сценарій, де треба продовжувати війну в Україні, адже нібито ЄС ще не готова воювати з РФ.

Також так званий воєнний кореспондент Андрій Руденко назвав короля Чарльза "сатаністом".

"Цей сатаніст (Чарльз, — ред.) закликає до підготовки до головної атаки", — сказав він.

А на каналі "Two Majors" короля Британії назвали "костюмованим клоуном".

"Костюмований клоун, називаючи себе королем, навіть зазнав приниження від шарлатана Трампа (який, порушуючи етикет, поплескав старого по плечу, як бідолаху), щоб потім благати американську еліту підтримати європейський військовий альянс у війні проти Росії", — сказали росіяни.

Візит короля Чарльза ІІІ до США

Нагадаємо, що спеціаліст із читання по губах розкрила, про що говорили президент США і король Великої Британії, позуючи фотографам на галявині перед Білим домом. Виявилося, що Дональд Трамп намагався поговорити про політику, війну в Україні та свій бальний зал.

Також король Британії заявив, що США є "серцем" НАТО, яке після терористичних атах 11 вересня 2001 року застосувало статтю 5 свого уставу. Зараз подібні вчинки потрібні для захисту й підтримки України у війні проти РФ.

Фокус писав, що Чарльз і Трамп потролили один одного під час вечері. Під час урочистої вечері між королем Чарльзом і Дональдом Трампом пролунало чимало жартів, які помітно розрядили офіційну атмосферу. Обидва лідери використали свої промови не лише для дипломатії, а й для іронії та історичних "підколів".