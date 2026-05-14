"Мужественный народ": король Чарльз III во время речи в Вестминстерском дворце заговорил об Украине
Король Великобритании Чарльз III торжественно выступил 13 мая на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Во время своей речи монарх вспомнил об Украине.
Король в частности отметил храбрость украинского народа, а также заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину. Текст речи монарха обнародовали на сайте британского правительства.
"В этом нестабильном мире мое правительство и в дальнейшем будет проводить внешнюю политику, основываясь на трезвом анализе национальных интересов. Оно будет продолжать оказывать неизменную поддержку мужественному народу Украины, который борется на передовой за свободу", — провозгласил король.
Продолжая речь, Чарльз пообещал, что его министры будут прилагать усилия для улучшения отношений с европейскими партнерами. По его словам, это важно для укрепления европейской безопасности.
Монарх также подчеркнул, что британское правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и союзниками по НАТО. В частности это касается увеличения расходов на оборонную сферу.
Король Чарльз III поддерживает Украину
Британский монарх Чарльз III неоднократно публично заявлял о поддержке Украины. Так, в сентябре 2025 года король принимал в Виндзорском замке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Тогда во время речи Чарльз также упоминал об Украине и пообещал дальнейшую поддержку, чтобы преодолеть агрессию и обеспечить мир.
В апреле этого года король Чарльз выступил перед Конгрессом США, где также упомянул об Украине. Тогда монарх сравнил теракты 11 сентября с войной в Украине.
Ранее российские пропагандисты набросились на короля Чарльза после того, как монарх поддержал Украину.