"Мужественный народ": король Чарльз III во время речи в Вестминстерском дворце заговорил об Украине

Король Великобритании Чарльз III торжественно выступил 13 мая на открытии новой сессии парламента в Вестминстерском дворце. Во время своей речи монарх вспомнил об Украине.

Король в частности отметил храбрость украинского народа, а также заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину. Текст речи монарха обнародовали на сайте британского правительства.

"В этом нестабильном мире мое правительство и в дальнейшем будет проводить внешнюю политику, основываясь на трезвом анализе национальных интересов. Оно будет продолжать оказывать неизменную поддержку мужественному народу Украины, который борется на передовой за свободу", — провозгласил король.

Продолжая речь, Чарльз пообещал, что его министры будут прилагать усилия для улучшения отношений с европейскими партнерами. По его словам, это важно для укрепления европейской безопасности.

Монарх также подчеркнул, что британское правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и союзниками по НАТО. В частности это касается увеличения расходов на оборонную сферу.

Король Чарльз III поддерживает Украину

Король Чарльз III неоднократно свидетельствовал о поддержке Украины Фото: Скрин видео

Британский монарх Чарльз III неоднократно публично заявлял о поддержке Украины. Так, в сентябре 2025 года король принимал в Виндзорском замке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Тогда во время речи Чарльз также упоминал об Украине и пообещал дальнейшую поддержку, чтобы преодолеть агрессию и обеспечить мир.

В апреле этого года король Чарльз выступил перед Конгрессом США, где также упомянул об Украине. Тогда монарх сравнил теракты 11 сентября с войной в Украине.

Ранее российские пропагандисты набросились на короля Чарльза после того, как монарх поддержал Украину.