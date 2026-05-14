"Мужній народ": король Чарльз III під час промови у Вестмінстерському палаці заговорив про Україну

Король Великобританії Чарльз III урочисто виступив 13 травня на відкритті нової сесії парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час своєї промови монарх згадав про Україну.

Король зокрема відзначив хоробрість українського народу, а також запевнив, що Велика Британія і надалі продовжуватиме підтримувати Україну. Текст промови монарха оприлюднили на сайті британського уряду.

"У цьому нестабільному світі мій уряд і надалі проводитиме зовнішню політику, ґрунтуючись на тверезому аналізі національних інтересів. Він продовжуватиме надавати незмінну підтримку мужньому народу України, який бореться на передовій за свободу", — проголосив король.

Продовжуючи промову, Чарльз пообіцяв, що його міністри докладатимуть зусиль для покращення відносин з європейськими партнерами. За його словами, це важливо для зміцнення європейської безпеки.

Відео дня

Монарх також підкреслив, що британський уряд дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО і союзниками по НАТО. Зокрема це стосується збільшення витрат на оборонну сферу.

Король Чарльз III підтримує Україну

Король Чарльз III неодноразово засвідчував підтримку України Фото: Скрін відео

Британський монарх Чарльз III неодноразово публічно заявляв про підтримку України. Так, у вересні 2025 року король приймав у Віндзорському замку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тоді під час промови Чарльз також згадував про Україну і пообіцяв подальшу підтримку, щоб подолати агресію і забезпечити мир.

У квітні цього року король Чарльз виступив перед Конгресом США, де також згадав про Україну. Тоді монарх порівняв теракти 11 вересня з війною в Україні.

Раніше російські пропагандисти накинулися на короля Чарльза після того, як монарх підтримав Україну.