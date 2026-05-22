До грошей: з королем Чарльзом стався конфуз на публіці (відео)

Король Чарльз ІІІ | Фото: Скрін відео

Король Чарльз III та королева Камілла мали окремі зустрічі в різних містах протягом другого дня свого візиту до Північної Ірландії.

Обидва були в графстві Даун, королева зустрілася з місцевими підприємствами в Гіллсборо, а король відвідав приморське місто Ньюкасл. Втім, британський монарх стикнувся з вельми неповажним ставленням до себе з боку пташки. Про це пише ВВС.

Пташиний послід потрапив на спину піджака короля під час прогулянки Ньюкаслом. Цей конфуз, звісно ж, зафіксували численні камери.

"Добре, що це не впало мені на голову", — пожартував суверен, продовживши свій шлях.

Один із присутніх сказав Чарльзу, що це знак "удачі", і король посміхнувся. У народі також кажуть, що це до грошей.

Зокрема, син покійної королеви Єлизавети ІІ розпочав свій день з того, що отримав VIP-квиток у кіно, коли приєднався до кіноманів у громадському кінотеатрі Ньюкасла. Потім він відвідав продовольчий банк Pantry, розташований у церкві Донарда, де похвалив волонтерів продовольчого банку та допоміг упакувати коробки з продуктами для нужденних.

