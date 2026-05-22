До грошей: з королем Чарльзом стався конфуз на публіці (відео)
Король Чарльз III та королева Камілла мали окремі зустрічі в різних містах протягом другого дня свого візиту до Північної Ірландії.
Обидва були в графстві Даун, королева зустрілася з місцевими підприємствами в Гіллсборо, а король відвідав приморське місто Ньюкасл. Втім, британський монарх стикнувся з вельми неповажним ставленням до себе з боку пташки. Про це пише ВВС.
Король Чарльз потрапив у конфуз
Пташиний послід потрапив на спину піджака короля під час прогулянки Ньюкаслом. Цей конфуз, звісно ж, зафіксували численні камери.
"Добре, що це не впало мені на голову", — пожартував суверен, продовживши свій шлях.
Один із присутніх сказав Чарльзу, що це знак "удачі", і король посміхнувся. У народі також кажуть, що це до грошей.
Зокрема, син покійної королеви Єлизавети ІІ розпочав свій день з того, що отримав VIP-квиток у кіно, коли приєднався до кіноманів у громадському кінотеатрі Ньюкасла. Потім він відвідав продовольчий банк Pantry, розташований у церкві Донарда, де похвалив волонтерів продовольчого банку та допоміг упакувати коробки з продуктами для нужденних.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Британська королівська родина готується до поповнення: онука покійної королеви Єлизавети ІІ та племінниця короля Чарльза ІІІ, принцеса Євгенія, та її чоловік Джек Бруксбенк оголосили, що очікують на третю дитину.
- Король Великобританії урочисто виступив 13 травня на відкритті нової сесії парламенту у Вестмінстерському палаці, під час своєї промови згадавши про Україну.
Раніше російські пропагандисти накинулися на Чарльза ІІІ після того, як монарх підтримав Україну.