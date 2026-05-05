Королева Камилла нарушила протокол во время визита в США (фото)

Королева Великобритании Камилла встретилась с семьями жертв и спасателями во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Хотя многие были восхищены великолепием и гламуром недавнего государственного визита короля Чарльза и королевы Камиллы в США, произошел один очень трогательный момент, который остался незамеченным. Об этом пишет Hello Magazine.

Королева Камилла нарушила протокол

На третий день насыщенной поездки Их Величества прибыли в Нью-Йорк, где посетили Национальный мемориал 11 сентября, чтобы возложить цветы и почтить память жертв теракта, пообщаться со спасателями и семьями.

Один из таких моментов был зафиксирован, когда королева разговаривала с Антулой Кациматидес, попечительницей мемориала и музея, чей брат Джон работал на Кантора Фицджеральда и ему было всего 31 год, когда он умер на 104-м этаже Всемирного торгового центра.

Антула показала Камилле фотографию своего брата, потом прошептала что-то на ухо королеве, что ей пришлось повторить, а потом две женщины обнялись.

Королева Камилла в США Фото: Hello! Magazine

После этого, обращаясь к прессе, Антула объяснила: "Я спросила, могу ли я ее обнять. Сначала она не услышала, поэтому я повторила, а она улыбнулась и сказала: "Конечно".

Королева Камилла обняла женщину Фото: Hello! Magazine

Хотя обнимать людей не является королевским протоколом, эту традицию чаще нарушают члены монаршей семьи, особенно принц и принцесса Уэльские и Сассекские, что свидетельствует об ослаблении более жестких правил, которых когда-то придерживалась покойная королева Елизавета.

