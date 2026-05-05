Королева Камілла порушила протокол під час візиту до США (фото)

Королева Великої Британії Камілла зустрілася з родинами жертв та рятувальниками під час теракту 11 вересня в Нью-Йорку.

Хоча багато хто був захоплений пишнотою та гламуром нещодавнього державного візиту короля Чарльза та королеви Камілли до США, стався один дуже зворушливий момент, який залишився непоміченим. Про це пише Hello Magazine.

Королева Камілла порушила протокол

На третій день насиченої поїздки Їхні Величності прибули до Нью-Йорка, де відвідали Національний меморіал 11 вересня, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять жертв теракту, поспілкуватися з рятувальниками та родинами.

Один з таких моментів був зафіксований, коли королева розмовляла з Антулою Каціматідес, опікункою меморіалу та музею, чий брат Джон працював на Кантора Фіцджеральда і йому було лише 31 рік, коли він помер на 104-му поверсі Всесвітнього торгового центру.

Антула показала Каміллі фотографію свого брата, потім прошепотіла щось на вухо королеві, що їй довелося повторити, а потім дві жінки обійнялися.

Королева Камілла в США Фото: Hello! Magazine

Після цього, звертаючись до преси, Антула пояснила: "Я запитала, чи можу я її обійняти. Спочатку вона не почула, тому я повторила, а вона посміхнулася та сказала: "Звичайно".

Королева Камілла обійняла жінку Фото: Hello! Magazine

Хоча обіймати людей не є королівським протоколом, цю традицію частіше порушують члени монаршої родини, особливо принц і принцеса Уельські та Сассекські, що свідчить про послаблення більш жорстких правил, яких колись дотримувалася покійна королева Єлизавета.

