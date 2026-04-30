Трамп порушив протокол під час вечері з королем: "Це було дуже невдало"

Король Чарльз і королева Камілла перебувають у США з державним візитом, але поїздка з самого початку затьмарена жестами Дональда Трампа, які суперечать етикету. Зокрема, президент зробив зауваження про позицію монарха щодо ядерної зброї Ірану прямо на державній вечері.

Трампа розкритикували за чергове порушення протоколу під час державного візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Сполучених Штатів.

Трамп знову порушив протокол

Король здійснює турне по США напередодні святкування 250-річчя незалежності країни на тлі постійних питань щодо міцності "особливих відносин" між Великою Британією та США.

На державній вечері на початку цього тижня і Чарльз ІІІ, і Трамп виступили з промовами. Під час своєї промови президень натякнув, що монарх підтримує його позицію щодо Ірану.

Він сказав: "Ми військово перемогли цього конкретного супротивника, і ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику — Чарльз погоджується зі мною навіть більше, ніж я — ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику мати ядерну зброю".

Король Чарльз та Дональд Трамп Фото: Скриншот

Цей коментар викликав критику, деякі стверджували, що він ризикує підірвати очікуваний політичний нейтралітет монарха та спонукав Букінгемський палац відреагувати.

Зокрема, джерело в королівській родині повідомило: "Він відхилився від сценарію. Я був вражений, що він це сказав… Це було дуже невдало — ставити короля в таку ситуацію".

Пізніше речник палацу заявив: "Король, звісно, пам’ятає про давню та добре відому позицію свого уряду щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї".

