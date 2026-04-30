Трамп нарушил протокол во время ужина с королем: "Это было очень неудачно"

Король Чарльз и королева Камилла находятся в США с государственным визитом, но поездка с самого начала омрачена жестами Дональда Трампа, которые противоречат этикету. В частности, президент сделал замечание о позиции монарха по ядерному оружию Ирана прямо на государственном ужине.

Трампа раскритиковали за очередное нарушение протокола во время государственного визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Соединенные Штаты. Об этом пишет Mirror.

Трамп снова нарушил протокол

Король совершает турне по США накануне празднования 250-летия независимости страны на фоне постоянных вопросов относительно прочности "особых отношений" между Великобританией и США.

На государственном ужине в начале этой недели и Чарльз III, и Трамп выступили с речами. Во время своей речи президент намекнул, что монарх поддерживает его позицию по Ирану.

Он сказал: "Мы военно победили этого конкретного противника, и мы никогда не позволим этому противнику — Чарльз соглашается со мной даже больше, чем я — мы никогда не позволим этому противнику иметь ядерное оружие".

Відео дня

Король Чарльз и Дональд Трамп

Этот комментарий вызвал критику, некоторые утверждали, что он рискует подорвать ожидаемый политический нейтралитет монарха и побудил Букингемский дворец отреагировать.

В частности, источник в королевской семье сообщил: "Он отклонился от сценария. Я был поражен, что он это сказал... Это было очень неудачно — ставить короля в такую ситуацию".

Позже представитель дворца заявил: "Король, конечно, помнит о давней и хорошо известной позиции своего правительства по предотвращению распространения ядерного оружия".

