Забула, що весь світ спостерігає: шкідливу звичку королеви Камілли зняли на камеру

Королева Великої Британії Камілла в королівській ложі в Аскоті забула, що її знімають камери, і вдалася до своєї шкідливої звички.

Монарші перегони в Аскоті розпочалися вчора, 16 червня. Члени королівської родини відступили до своїх особистих лож, щоб насолодитися ідеальним видом, і король Чарльз і королева Камілла стискали свої біноклі, щоб спостерігати за тим, що відбувається. Про це пише Hello Magazine.

Шкідлива звичка королеви Камілли

В один момент королева Камілла, здавалося, забула, що весь світ спостерігає, коли вона дозволила своїй поганій звичці вирватися назовні.

Дружина короля Великої Британії почала гризти нігті. Це був короткий момент, і вона швидко знову користувалася біноклем. Це не перший раз, коли ми бачимо, як Її Величність робить щось подібне. На перегонах у 2024 році вона також гризла нігті.

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Королева Камілла гризе нігті Фото: Hello! Magazine

Королівські особи, які гризли нігті

Принцеса Діана була відомою людиною, яка гризе нігті, але їй нарешті вдалося позбутися цієї звички назавжди. Перукар Сем Макнайт, який був стилістом королівської особи, розповідав Daily Mail, що під час однієї з їхніх фотосесій Діана щойно позбулася своєї шкідливої ​​звички. "Вона просто перестала гризти нігті і так пишалася тим, як вони виглядають".

Кажуть, що Леді Ді передала цю звичку своєму старшому синові, принцу Вільяму, якого зняли на камеру, коли він гриз нігті.

Меган Маркл також колись їй піддавалася.

"А коли справа доходить до гризти нігті — ну, це все ще трапляється під час турбулентного перельоту чи стресового дня. Це не по-жіночому. Але знову ж таки, лайка теж. Чорт забирай", — казала дружина принца Гаррі.

Невідомо, чи гризе вона нігті досі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, королева Камілла порушила протокол під час візиту до США.