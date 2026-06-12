Кейт Міддлтон може змінити цю традицію для Джорджа, Шарлотти та Луї

Колишній королівський дворецький, який працював з принцом Вільямом, припустив, що Кетрін, принцеса Уельська, може порушити традицію для своїх дітей — Джорджа, Шарлотти та Луї.

Вони можуть бути одними з найвідоміших облич у Британії, але королівська родина не завжди застрахована від щоденних викликів, з якими стикається решта з нас. Про це пише Mirror.

Кейт Міддлтон міняє правила?

Одним з таких обрядів посвячення є навчання водінню — члени королівської родини повинні вчитися, як і всі інші. Фактично, колишній дворецький Грант Гаррольд каже, що навіть король Чарльз має водійські права, незважаючи на те, що технічно він не потребує їх як монарх.

Члени королівської родини користуються послуги дискретного інструктора з водіння, якому вони можуть довіряти, і що їм все одно доведеться складати звичайні теоретичні та практичні тести, але для дітей Вільяма та Кейт все може бути дещо інакше.

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Грант каже: "Коли справа доходить до навчання Джорджа, Шарлотти та Луї водінню, мені цікаво, чи не могли б Кейт і Вільям застосувати більш практичний підхід, як вони роблять це у більшості свого особистого життя. Я можу уявити, як Кейт сяде за кермо і сама навчатиме їх, коли вони стануть достатньо дорослими. Вона дуже спокійна людина, тому я думаю, що вона була б чудовою вчителькою".

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У Шарлотти та Луї є ще деякий час, перш ніж вони стануть достатньо дорослими, щоб навчатися, їм 11 та 8 років відповідно, але майбутній король Джордж, якому наступного місяця виповниться 13 років, може почати трохи більше ніж через чотири роки.

Інструктор, ймовірно, буде кимось місцевим і йому доведеться пройти перевірку безпеки, але це "не сильно відрізняється" від того, як навчаються звичайні підлітки.

Родина Уельських Фото: Скріншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Значна частина особистості принцеси Шарлотти вважається відображенням впливу Кейт Міддлтон.

Принцеса Уельська прибула до Італії з першою офіційною міжнародною поїздкою після лікування онкології.

Крім того, 2 червня 1953 року Єлизавета II стала королевою Великої Британії. Як виглядала її шикарна коронаційна сукня.