Принцеса Шарлотта разюче нагадує цим свою маму Кейт Міддлтон

Значна частина особистості принцеси Шарлотти вважається відображенням впливу її матері. Дівчинка стає молодою королівською особою з особистістю, сформованою поєднанням сімейного впливу та її власного особливого темпераменту.

З юних років принцесу Шарлотту описували як впевнену в собі, спостережливу та авторитетну. У сімейному домі її називають "тією, що головна". Про це пише Hola.

Характер Шарлотти

Під час публічних зустрічей її бачили, як вона спокійно направляла своїх братів, принца Джорджа та принца Луї, нагадуючи про поставу або коли махати рукою, та стежачи за тим, щоб вони відповідали королівським очікуванням. Під час похорону королеви Єлизавети ІІ Шарлотта непомітно сказала Джорджу, коли потрібно вклонитися.

Прихильники монаршої родини постійно описують Шарлотту як поєднання тепла та рішучості. Дитяча дизайнерка Амайя Аррієта, яка одягає її з дитинства, називає доньку принца Вільяма "турботливою та рішучою дівчинкою", додаючи, що "вона мила, але також має власну думку".

Паралелі з Кейт Міддлтон

Значна частина особистості Шарлотти широко розглядається як відображення впливу її матері. Королівські коментатори часто описують Кетрін, принцесу Уельську, як таку, що має тверді переконання разом з тихою стриманістю. Той самий баланс твердості та спокою дедалі помітніший у Шарлотті.

Королівська письменниця Інгрід Сьюард зазначила, що Кетрін "дуже тонко володіє кермом влади", якість, яка, здається, сформувала підхід її доньки до поведінки та відповідальності. А Шарлотту часто описують як людину, яка зосереджена на правилах та уважна, але водночас впевнено відстоює свою позицію, коли це необхідно.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Її спортивні інтереси підсилюють це враження. Вона грає у футбол та регбі і відома своєю змагальною жилкою, яка відображає схильність її матері. Президент Регбійного союзу Найджел Гіллінгем сказав, що Шарлотта "дуже схожа на Кейт".

