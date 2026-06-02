Принцесса Шарлотта поразительно напоминает этим свою маму Кейт Миддлтон

Значительная часть личности принцессы Шарлотты считается отражением влияния ее матери. Девочка становится молодой королевской особой с личностью, сформированной сочетанием семейного влияния и ее собственного особого темперамента.

С юных лет принцессу Шарлотту описывали как уверенную в себе, наблюдательную и авторитетную. В семейном доме ее называют "той, что главная". Об этом пишет Hola.

Характер Шарлотты

Во время публичных встреч ее видели, как она спокойно направляла своих братьев, принца Джорджа и принца Луи, напоминая об осанке или когда махать рукой, и следя за тем, чтобы они соответствовали королевским ожиданиям. Во время похорон королевы Елизаветы II Шарлотта незаметно сказала Джорджу, когда нужно поклониться.

Сторонники монаршей семьи постоянно описывают Шарлотту как сочетание тепла и решительности. Детский дизайнер Амайя Арриета, которая одевает ее с детства, называет дочь принца Уильяма "заботливой и решительной девочкой", добавляя, что "она милая, но также имеет собственное мнение".

Параллели с Кейт Миддлтон

Значительная часть личности Шарлотты широко рассматривается как отражение влияния ее матери. Королевские комментаторы часто описывают Кэтрин, принцессу Уэльскую, как имеющую твердые убеждения вместе с тихой сдержанностью. Тот же баланс твердости и спокойствия все более заметен в Шарлотте.

Королевская писательница Ингрид Сьюард отметила, что Кэтрин "очень тонко владеет рулем власти", качество, которое, кажется, сформировало подход ее дочери к поведению и ответственности. А Шарлотту часто описывают как человека, который сосредоточен на правилах и внимателен, но в то же время уверенно отстаивает свою позицию, когда это необходимо.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой

Ее спортивные интересы усиливают это впечатление. Она играет в футбол и регби и известна своей соревновательной жилкой, которая отражает склонность ее матери. Президент Регбийного союза Найджел Гиллингем сказал, что Шарлотта "очень похожа на Кейт".

