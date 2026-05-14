Перша закордонна поїздка за два роки. Кейт Міддлтон прибула до Італії (фото)

Майбутня королева Великої Британії Кейт Міддлтон прибула до Італії з першою офіційною міжнародною поїздкою після лікування раку.

Принцеса Уельська прибула до північної Італії з дводенною поїздкою, присвяченою її глобальній місії щодо розвитку дітей раннього віку. Про це пише People.

Кейт Міддлтон в Італії

Дружина принца Вільяма прибула до Італії, повернувшись на світову арену, що, за словами помічників, стало "дійсно важливим моментом" у її процесі одужання.

44-річна Кетрін приземлилася з Лондона в середу, 13 травня, перед дводенним візитом до Реджо-Емілії, що стане її першою офіційною самостійною закордонною поїздкою після лікування раку з 2024 року.

Міддлтон, яка оголосила про ремісію на початку 2025 року, розповідала про довгий і поступовий шлях повернення до повноцінного життя після лікування.

Відео дня

"Вона сповнена енергії, вона захоплена, вона схвильована", — сказав королівський помічник перед поїздкою.

Ця поїздка також символізує те, що принцеса "набирає обертів" на міжнародному рівні.

Кейт Міддлтон в Італії Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт радо зустріли

Її перша зупинка була в північноіталійському місті — у мерії, де її зустрів мер Марко Массарі та місцеві громадські лідери. Після цього Кейт привітала громадськість, яка зібралася, щоб мати можливість побачити принцесу.

Коли принцеса приземлилася в Італії, Пауло Розато, старший репортер італійської газети il Resto del Carlino, розповів: "Вона найпопулярніша. Вона така, як була Діана Спенсер. Вона символ гарної освіти та сім’ї".

Журналіст наголосив, що італійці люблять королівську родину Британії.

Кейт Міддлтон в Італії Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон одягла коштовності покійних королеви Єлизавети та принцеси Діани на свою першу садову вечірку 2026 року.

Майбутня королева викликала "паніку в палаці" одним рішенням перед своїм весіллям у 2011 році.

Крім того, Кейт та Вільям відсвяткували перший день народження свого нового сімейного улюбленця — і вперше розкрили його ім'я.