Кейт Міддлтон одягла перли королеви Єлизавети та принцеси Діани (фото)

Кейт Міддлтон одягла коштовності покійних королеви Єлизавети та принцеси Діани на свою першу садову вечірку 2026 року, яка відбулася 8 травня.

Принцеса Уельська продемонструвала прикраси з історією, щоб доповнити свій чорно-білий ансамбль для традиційного королівського заходу. Про це пише People.

Кейт Міддлтон у прикрасах Діани

8 травня принц і принцеса Уельські влаштували садову вечірку в Букінгемському палаці в Лондоні від імені короля Чарльза, де принцеса Кейт сяяла в деяких особливих аксесуарах.

44-річна принцеса Уельська додала блиску до свого кремового вбрання від Self Portrait за допомогою сережок-підвісок з перлами Бахрейну королеви Єлизавети та перлового браслета принцеси Діани, розробленого Найджелом Мілном.

Ювелірні вироби принцеси Кейт, присвячені покійній бабусі та покійній матері принца Вільяма, додали королівського штриха її позачасовому стилю.

Кейт роками зберігала обидві прикраси у своїй скриньці для коштовностей, і це лише дві з багатьох королівських коштовностей, пов'язаних з покійною королевою та Діаною, до яких вона отримала доступ.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт наслідує Діану, носить титул принцеси Уельської, і іноді навіть одягається в наряди, що відображають позачасовий стиль свекрухи.

А принц Вільям свого часу освідчився Кейт, використовуючи обручку із сапфіром та діамантом, яка належала його матері.

Прикраси королеви Єлизавети та принцеси Діани Фото: People

