Кейт Миддлтон надела жемчуг королевы Елизаветы и принцессы Дианы (фото)
Кейт Миддлтон надела драгоценности покойных королевы Елизаветы и принцессы Дианы на свою первую садовую вечеринку 2026 года, которая состоялась 8 мая.
Принцесса Уэльская продемонстрировала украшения с историей, чтобы дополнить свой черно-белый ансамбль для традиционного королевского мероприятия. Об этом пишет People.
Кейт Миддлтон в украшениях Дианы
8 мая принц и принцесса Уэльские устроили садовую вечеринку в Букингемском дворце в Лондоне от имени короля Чарльза, где принцесса Кейт сияла в некоторых особенных аксессуарах.
44-летняя принцесса Уэльская добавила блеска к своему кремовому наряду от Self Portrait с помощью сережек-подвесок с жемчугом Бахрейна королевы Елизаветы и жемчужного браслета принцессы Дианы, разработанного Найджелом Милном.
Ювелирные изделия принцессы Кейт, посвященные покойной бабушке и покойной матери принца Уильяма, добавили королевский штрих ее вневременному стилю.
Кейт годами хранила оба украшения в своей шкатулке для драгоценностей, и это лишь две из многих королевских драгоценностей, связанных с покойной королевой и Дианой, к которым она получила доступ.
Кейт подражает Диане, носит титул принцессы Уэльской, и иногда даже одевается в наряды, отражающие вневременной стиль свекрови.
А принц Уильям в свое время сделал Кейт предложение, используя кольцо с сапфиром и бриллиантом, которое принадлежало его матери.
