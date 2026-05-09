Кейт Миддлтон надела жемчуг королевы Елизаветы и принцессы Дианы (фото)

Кейт Миддлтон надела драгоценности покойных королевы Елизаветы и принцессы Дианы на свою первую садовую вечеринку 2026 года, которая состоялась 8 мая.

Принцесса Уэльская продемонстрировала украшения с историей, чтобы дополнить свой черно-белый ансамбль для традиционного королевского мероприятия. Об этом пишет People.

Кейт Миддлтон в украшениях Дианы

8 мая принц и принцесса Уэльские устроили садовую вечеринку в Букингемском дворце в Лондоне от имени короля Чарльза, где принцесса Кейт сияла в некоторых особенных аксессуарах.

44-летняя принцесса Уэльская добавила блеска к своему кремовому наряду от Self Portrait с помощью сережек-подвесок с жемчугом Бахрейна королевы Елизаветы и жемчужного браслета принцессы Дианы, разработанного Найджелом Милном.

Ювелирные изделия принцессы Кейт, посвященные покойной бабушке и покойной матери принца Уильяма, добавили королевский штрих ее вневременному стилю.

Відео дня

Кейт годами хранила оба украшения в своей шкатулке для драгоценностей, и это лишь две из многих королевских драгоценностей, связанных с покойной королевой и Дианой, к которым она получила доступ.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт подражает Диане, носит титул принцессы Уэльской, и иногда даже одевается в наряды, отражающие вневременной стиль свекрови.

А принц Уильям в свое время сделал Кейт предложение, используя кольцо с сапфиром и бриллиантом, которое принадлежало его матери.

Украшения королевы Елизаветы и принцессы Дианы Фото: People

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц и принцесса Уэльские отпраздновали первый день рождения своего нового семейного любимца — и впервые раскрыли его имя.

Стало известно, что принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.

Кроме того, будущая королева вызвала "панику во дворце" одним решением перед свадьбой.