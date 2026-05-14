Первая зарубежная поездка за два года. Кейт Миддлтон прибыла в Италию (фото)
Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон прибыла в Италию с первой официальной международной поездкой после лечения рака.
Принцесса Уэльская прибыла в северную Италию с двухдневной поездкой, посвященной ее глобальной миссии по развитию детей раннего возраста. Об этом пишет People.
Кейт Миддлтон в Италии
Супруга принца Уильяма прибыла в Италию, вернувшись на мировую арену, что, по словам помощников, стало "действительно важным моментом" в ее процессе выздоровления.
44-летняя Кэтрин приземлилась из Лондона в среду, 13 мая, перед двухдневным визитом в Реджо-Эмилию, что станет ее первой официальной самостоятельной зарубежной поездкой после лечения рака с 2024 года.
Миддлтон, которая объявила о ремиссии в начале 2025 года, рассказывала о долгом и постепенном пути возвращения к полноценной жизни после лечения.
"Она полна энергии, она увлечена, она взволнована", — сказал королевский помощник перед поездкой.
Эта поездка также символизирует то, что принцесса "набирает обороты" на международном уровне.
Кейт радушно встретили
Ее первая остановка была в североитальянском городе — в мэрии, где ее встретил мэр Марко Массари и местные общественные лидеры. После этого Кейт поприветствовала общественность, которая собралась, чтобы иметь возможность увидеть принцессу.
Когда принцесса приземлилась в Италии, Пауло Розато, старший репортер итальянской газеты il Resto del Carlino, рассказал: "Она самая популярная. Она такая, как была Диана Спенсер. Она символ хорошего образования и семьи".
Журналист подчеркнул, что итальянцы любят королевскую семью Британии.
