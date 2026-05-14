Первая зарубежная поездка за два года. Кейт Миддлтон прибыла в Италию (фото)

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон прибыла в Италию с первой официальной международной поездкой после лечения рака.

Принцесса Уэльская прибыла в северную Италию с двухдневной поездкой, посвященной ее глобальной миссии по развитию детей раннего возраста. Об этом пишет People.

Кейт Миддлтон в Италии

Супруга принца Уильяма прибыла в Италию, вернувшись на мировую арену, что, по словам помощников, стало "действительно важным моментом" в ее процессе выздоровления.

44-летняя Кэтрин приземлилась из Лондона в среду, 13 мая, перед двухдневным визитом в Реджо-Эмилию, что станет ее первой официальной самостоятельной зарубежной поездкой после лечения рака с 2024 года.

Миддлтон, которая объявила о ремиссии в начале 2025 года, рассказывала о долгом и постепенном пути возвращения к полноценной жизни после лечения.

Відео дня

"Она полна энергии, она увлечена, она взволнована", — сказал королевский помощник перед поездкой.

Эта поездка также символизирует то, что принцесса "набирает обороты" на международном уровне.

Кейт Миддлтон в Италии Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт радушно встретили

Ее первая остановка была в североитальянском городе — в мэрии, где ее встретил мэр Марко Массари и местные общественные лидеры. После этого Кейт поприветствовала общественность, которая собралась, чтобы иметь возможность увидеть принцессу.

Когда принцесса приземлилась в Италии, Пауло Розато, старший репортер итальянской газеты il Resto del Carlino, рассказал: "Она самая популярная. Она такая, как была Диана Спенсер. Она символ хорошего образования и семьи".

Журналист подчеркнул, что итальянцы любят королевскую семью Британии.

Кейт Миддлтон в Италии Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон надела драгоценности покойных королевы Елизаветы и принцессы Дианы на свою первую садовую вечеринку 2026 года.

Будущая королева вызвала "панику во дворце" одним решением перед своей свадьбой в 2011 году.

Кроме того, Кейт и Уильям отпраздновали первый день рождения своего нового семейного любимца — и впервые раскрыли его имя.