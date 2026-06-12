Кейт Миддлтон может изменить эту традицию для Джорджа, Шарлотты и Луи

Бывший королевский дворецкий, работавший с принцем Уильямом, предположил, что Кэтрин, принцесса Уэльская, может нарушить традицию в отношении своих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи.

Они, возможно, и являются одними из самых известных людей в Великобритании, но королевская семья не всегда застрахована от повседневных проблем, с которыми сталкиваются все остальные. Об этом пишет Mirror.

Кейт Миддлтон меняет правила?

Одним из таких обрядов посвящения является обучение вождению — члены королевской семьи должны учиться, как и все остальные. Фактически, бывший дворецкий Грант Гаррольд говорит, что даже король Чарльз имеет водительские права, несмотря на то, что технически он не нуждается в них как монарх.

Члены королевской семьи пользуются услугами частного инструктора по вождению, которому они могут доверять, и им всё равно придётся сдавать обычные теоретические и практические экзамены, но для детей Уильяма и Кейт всё может сложиться несколько иначе.

Відео дня

Грант говорит: "Когда дело доходит до обучения Джорджа, Шарлотты и Луи вождению, мне интересно, не могли бы Кейт и Уильям применить более практичный подход, как они поступают в большинстве случаев в своей личной жизни. Я могу представить, как Кейт сядет за руль и сама будет учить их, когда они станут достаточно взрослыми. Она очень спокойный человек, поэтому я думаю, что она была бы прекрасным учителем".

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У Шарлотты и Луи ещё есть время, прежде чем они станут достаточно взрослыми, чтобы начать учиться — им 11 и 8 лет соответственно, — но будущий король Джордж, которому в следующем месяце исполнится 13 лет, сможет начать чуть больше чем через четыре года.

Инструктор, вероятно, будет кем-то из местных, и ему придётся пройти проверку безопасности, но это "не сильно отличается" от того, как учатся обычные подростки.

Семья Уэльских Фото: скріншот

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

Значительная часть личности принцессы Шарлотты считается отражением влияния Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская прибыла в Италию с первой официальной международной поездкой после лечения онкологии.

Кроме того, 2 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. Как выглядело её роскошное коронационное платье.