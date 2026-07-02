Сніданок королеви Камілли: з якої простої страви починає день монархиня
Британська королева Камілла не починає ранок з вишуканих делікатесів. Є один інгредієнт, який вона додає до сніданку.
Монархиня щодня снідає звичайною вівсяною кашею. Про це розповів її син Том Паркер-Боулз у книзі "Кулінарія та корона", виданій 2024 року. Однак є один секрет – у натуральному додатку, пише видання OK.
Простий сніданок Камілли
За словами Тома Паркер-Боулза, його мати щодня їсть звичайну вівсянку без жодних вишукувань. Єдине, що вона додає, – ложку меду власного виробництва. Бджіл королівська родина тримає на задній частині поля в Рейміллі – маєтку, де Том і його сестра провели значну частину юності.Важливо
За його описом, мед виходить м'який і ніжний за смаком, тож однаково добре пасує і до чаю дарджилінг, і до каші чи йогурту.
До речі, вівсянка потрапила до списку сніданків, рекомендованих Британським фондом серця, завдяки високому вмісту клітковини, що позитивно впливає на роботу серця.
Втім є нюанс: за наявними даними, Камілла готує кашу на незбираному молоці з дрібкою солі, а саме цього BHF радить уникати тим, хто прагне максимальної користі.
Натомість фахівці фонду пропонують альтернативу: варити кашу на воді або знежиреному молоці, а солодкості додавати не цукром, а фруктами – наприклад, бананами.
Важливо! Ця стаття має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Камілла в королівській ложі в Аскоті забула, що її знімають камери, і вдалася до своєї шкідливої звички.
- Королева Великої Британії зустрілася з легендарною письменницею Джоан Роулінг, щоб відзначити початок Королівського тижня в Единбурзі.
Крім того, королева Камілла порушила протокол під час візиту до США.