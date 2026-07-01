Зустріч двох легенд: королева Камілла побачилася з Джоан Роулінг (фото)

Королева Великої Британії Камілла зустрілася з легендарною письменницею Джоан Роулінг, щоб відзначити початок Королівського тижня в Единбурзі.

Під час зустрічі в палаці Голірудхаус дует обговорив свою "спільну пристрасть до книг" та важливість дитячого читання. А фото поділилися на сторінці монаршої родини в Instagram.

Королева Камілла зустрілася з Джоан Роулінг

Королівський тиждень, також відомий як Тиждень Голіруд, проходить у столиці Шотландії щороку в липні та відзначає шотландську культуру, громаду та досягнення.

Він розпочався з участі короля Чарльза III у Церемонії передачі ключів у його офіційній резиденції, а також включає садову вечірку в парку Голіруд.

У заяві, опублікованій у соціальних мережах, монарша родина заявила, що королева та авторка "Гаррі Поттера" "мають глибоку відданість тому, щоб діти читали для задоволення".

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"Її Величність та пані Роулінг обговорили важливість забезпечення доступу молоді до книг та життєво важливу роль читання у відкритті дверей для майбутніх поколінь", — йшлося в заяві.

Джоан Роулінг та королева Камілла Фото: The Royal Family

Король Чарльз тим часом прибув гелікоптером і був зустрінутий почесною вартою, наданою Балаклавською ротою 5-го батальйону Королівського полку Шотландії, щоб розпочати щорічний тижневий візит.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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