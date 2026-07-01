Встреча двух легенд: королева Камилла увиделась с Джоан Роулинг (фото)
Королева Великобритании Камилла встретилась с легендарной писательницей Джоан Роулинг, чтобы отметить начало Королевской недели в Эдинбурге.
Во время встречи в дворце Холирудхаус дуэт обсудил свою "общую страсть к книгам" и важность чтения для детей. А фотографии были опубликованы на странице королевской семьи в Instagram.
Королева Камилла встретилась с Джоан Роулинг
Королевская неделя, также известная как Неделя Холируд, проходит в столице Шотландии ежегодно в июле и посвящена шотландской культуре, местному сообществу и достижениям.
Он начался с участия короля Чарльза III в церемонии передачи ключей в его официальной резиденции, а также включает садовую вечеринку в парке Холируд.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, королевская семья отметила, что королева и автор "Гарри Поттера" "придают большое значение тому, чтобы дети читали для удовольствия".
"Её Величество и госпожа Роулинг обсудили важность обеспечения доступа молодёжи к книгам и жизненно важную роль чтения в открытии новых возможностей для будущих поколений", — говорится в заявлении.
Тем временем король Чарльз прибыл на вертолете и был встречен почетным караулом, выставленным Балаклавской ротой 5-го батальона Королевского полка Шотландии, чтобы начать ежегодный недельный визит.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Королева Великобритании в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.
- Король Чарльз III столкнулся с весьма неуважительным отношением к себе со стороны птицы.
Кроме того, королева Камилла нарушила протокол во время визита в США.