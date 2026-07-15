"Без фильтров, уколов и подтяжек": Полякова обиделась на свои неудачные фото в КГГА

Украинская певица на днях выступила перед парламентской временной следственной комиссией по поводу отказа ей в участии в национальном отборе на Евровидение. Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на внешность артистки.

Публичное выступление Оли Поляковой в КГГА по поводу недопуска ее на Евровидение из-за поездки в Россию вызвало шквал обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Однако пользователей Threads заинтересовала другая тема — внешность певицы без ретуши и фильтров, фотографии которой распространили люди, присутствовавшие на заседании. Реакция артистки не заставила себя ждать. Фокус разобрался в сути дискуссии.

"Без фильтров, уколов и подтяжек человек выглядит вот так", — написала пользовательница "Армина Барбер" из Киева, зарегистрированная под ником @barber_girl_ua.

Оля Полякова в КГГА Фото: Threads

В комментариях к ней "пришла" сама Полякова, а также люди, которые ее поддерживают, в частности звездный психолог Наталья Холоденко, которая недавно публиковала свои фото в нижнем белье, и актриса Ольга Сумская, которая часто делится вкусными рецептами.

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"Вы**лись? Стало легче? Ну, слава Богу. Девочки, вы все прекрасны! Светлое дерьмо! Но красота — в глазах смотрящего!" — высказалась певица, набрав более 10 тысяч лайков на момент публикации новости.

"Дай Бог, чтобы я в 47 лет выглядела так же прекрасно", — пишет читательница.

Обсуждение внешности Оли Поляковой Фото: Threads

"При плохом освещении все выглядят не так, как в реальной жизни. Полякова в реальности выглядит очень хорошо, даже лучше, чем вам хотелось бы", — пишет Холоденко.

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"Интересно, с какой целью вы опубликовали это фото? Очевидно, неудачный ракурс, освещение. Какая цель? Поиздеваться? Самоутвердиться таким образом? Или, может, испытываете какое-то облегчение?" – вмешалась в дискуссию Сумская.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица сообщила в соцсетях о намерении принять участие в национальном отборе на Евровидение-2026. По этому поводу она обратилась с официальным письмом к "Суспільному" с просьбой пересмотреть правила конкурса, поскольку нынешние требования не допускают к отбору артистов, которые ездили в Россию после 2014 года.

Оля Полякова рассказала неприятную историю, связанную с экс-министром культуры времен Януковича, которого ей в свое время пришлось "поставить на место".

Также стоит упомянуть, что ведущая Маша Ефросинина и Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе — уже после громких заявлений Вадима Буряковского. На заключительном концерте их совместного проекта "Взрослые девочки" подруги превратили ситуацию в шутку, устроив небольшой перформанс со сцены.