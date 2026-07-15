Оля Полякова відповіла тим, хто сміється над її "старим" обличчям

Українська співачка різко відреагувала на критику своєї зовнішності після того, як у мережі почали поширювати її невдале фото з виступу в КМДА. Зірка записала емоційне відеозвернення, у якому закликала зупинити публічне цькування та пояснила, чому природне дорослішання не повинно бути приводом для хейту.

Причиною для скандалу став скриншот, зроблений під час візиту Олі Полякової до Київської міської державної адміністрації (КМДА). Тоді користувачі мережі почали активно обговорювати зовнішній вигляд артистки, заявляючи, що без фільтрів та уколів краси вона нібито виглядає значно старшою.

Полякова не забарилася з відповіддю та опублікувала в Instagram відео без жодних фільтрів і масок, записане при нормальному освітленні.

"Зараз інтернетом розлітається моя фотографія, зроблена при такому світлі і при такому її ракурсі, що, мені здається, можна зістарити навіть 20-річну людину. І підписи під нею приблизно однакові: "Ось так вона виглядає без підтяжок і уколів". Щоразу читаю це і намагаюся зрозуміти: а в який момент, дорогенькі мої, старіти стало злочином?" — обурилася співачка.

Відео дня

Артистка наголосила, що їй 47 років, і зміни в зовнішності — це абсолютно природний біологічний процес, якого не варто соромитися. Вона додала, що ніхто не зобов'язаний виглядати ідеально 24 години на добу.

Найбільше Полякову обурило те, що головними поширювачами ейджизму, бодішеймінгу та мізогінії стають саме жінки, які самі проходять той самий шлях дорослішання і бачать у дзеркалі вікові зміни.

"Ми безкінечно говоримо про підтримку жінок, про сестринство, про прийняття, але щойно з'являється можливість публічно розтоптати іншу жінку, багато хто робить це з якимось майже садистським задоволенням. Знаєте, що найсумніше? Вік переможе нас усіх. Кожну. Без винятку. Тому, можливо, варто перестати воювати з чужими зморшками, бо вони ніколи не скасують ваші. Набагато важливіше зберегти те, що справді можна не втратити з віком: гідність, повагу, залишатися людиною", — підсумувала зірка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Полякова виступила на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), вимагаючи кардинально змінити правила національного відбору на "Євробачення". Артистка вважає недопуск до конкурсу через її візит до РФ у 2015 році порушенням своїх конституційних прав і готова вирішувати конфлікт із "Суспільним мовником" у судовому порядку.

Публічний виступ співачки викликав шквал обговорень в медіа та соціальних мережах.

Крім того, раніше Оля Полякова розповіла неприємну історію, пов'язану з ексміністром культури часів Януковича, якого їй свого часу довелося "поставити на місце".