Оля Полякова ответила тем, кто смеется над ее "старым" лицом

Украинская певица резко отреагировала на критику своей внешности после того, как в сети начали распространять её неудачное фото с выступления в КГГА. Звезда записала эмоциональное видеообращение, в котором призвала прекратить публичную травлю и объяснила, почему естественное взросление не должно быть поводом для хейта.

Поводом для скандала стал скриншот, сделанный во время визита Оли Поляковой в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). Тогда пользователи сети начали активно обсуждать внешний вид артистки, заявляя, что без фильтров и косметических процедур она якобы выглядит значительно старше.

Полякова не заставила себя долго ждать с ответом и опубликовала в Instagram видео без каких-либо фильтров и масок, снятое при нормальном освещении.

"Сейчас в интернете разлетелась моя фотография, сделанная при таком освещении и под таким углом, что, мне кажется, можно состарить даже 20-летнего человека. И подписи под ней примерно одинаковые: "Вот так она выглядит без подтяжек и уколов". Каждый раз читаю это и пытаюсь понять: а с какого момента, дорогие мои, стареть стало преступлением?" — возмутилась певица.

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Артистка подчеркнула, что ей 47 лет, и изменения во внешности — это совершенно естественный биологический процесс, которого не стоит стесняться. Она добавила, что никто не обязан выглядеть идеально 24 часа в сутки.

Больше всего Полякова возмутило то, что главными распространителями эйджизма, бодишейминга и мизогинии становятся именно женщины, которые сами проходят тот же путь взросления и видят в зеркале возрастные изменения.

"Мы бесконечно говорим о поддержке женщин, о сестринстве, о принятии, но как только появляется возможность публично растоптать другую женщину, многие делают это с каким-то почти садистским удовольствием. Знаете, что самое печальное? Возраст победит нас всех. Каждую. Без исключения. Поэтому, возможно, стоит перестать бороться с чужими морщинами, ведь они никогда не избавят вас от ваших. Гораздо важнее сохранить то, что действительно можно не потерять с возрастом: достоинство, уважение, оставаться человеком", — подытожила звезда.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Полякова выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на "Евровидение". Артистка считает недопуск к конкурсу из-за своего визита в РФ в 2015 году нарушением своих конституционных прав и готова решать конфликт с "Общественным вещателем" в судебном порядке.

Публичное выступление певицы вызвало шквал обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Кроме того, ранее Оля Полякова рассказала неприятную историю, связанную с бывшим министром культуры при Януковиче, которого ей в свое время пришлось "поставить на место".