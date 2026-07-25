Кеті Перрі розкритикувала Білий дім, який під її пісні бомбить Іран

Американська співачка Кеті Перрі гостро розкритикувала Білий дім через використання її хіта "Firework" як фонового треку до відео з військовими ударами по Ірану. Артистка заявила, що не давала дозволу на використання композиції, та наголосила, що її музика створена для об'єднання людей, а не для популяризації війни.

Реагуючи на публікацію в офіційному TikTok-акаунті Білого дому, виконавиця зізналася в X (Twitter), що почувається глибоко шокованою та розлюченою через використання її треку під час демонстрації військових дій. Вона наголосила, що в неї не питали дозволу і вона категорично не схвалює подібні дії.

За словами співачки, цей трек створювався як гімн надії, зцілення та підтримки для людей, які проходять крізь найважчі життєві випробування.

"Бачити, як посил про власну цінність та піднесення перетворюють на зброю для озвучення руйнувань і насильства — це абсолютне паплюження всього, що уособлює моя пісня. Моя музика створена для того, щоб об'єднувати людей, а не для прославляння війни", — підкреслила Перрі.

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Наразі представники адміністрації США офіційно не прокоментували заяву співачки.

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