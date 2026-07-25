Галкіна та Пугачову запитали, чи приїдуть вони до Києва: що вони відповіли (фото)

Алла Пугачова та Максим Галкін, які виїхали з РФ після початку повномасштабного вторгнення, прокоментували можливість свого візиту до України. На музичному фестивалі у Латвії співачка заявила про готовність приїхати до Києва, якщо отримає відповідне запрошення.

Під час спілкування з журналістами Новини.LIVE на червоному хіднику фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala подружжя запитали про плани відвідати українську столицю. Першим відреагував Максим Галкін, запевнивши у підтримці українців, але назвав питання про візит до Києва "дивним".

До розмови одразу долучилася Алла Пугачова, яка відповіла більш конкретно: "Давайте там швиденько. Запросіть — заспіваємо разом".

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення родина залишила територію Росії та зараз проживає за кордоном. Максим Галкін регулярно засуджує військову агресію РФ, показує наслідки обстрілів українських міст, вчить українську мову та виконує українські пісні на своїх виступах, через що в Росії його оголосили "іноагентом". Примадонна ж публічно підтримує антивоєнну позицію чоловіка.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нові фотографії Максима Галкіна викликали бурхливу реакцію шанувальників, які шоковані тим, наскільки молодо, підтягнуто та стильно виглядає ювіляр на свій вік.

Психологиня Наталія Холоденко розказала про зустріч з російським шоуменом Максимом Галкіним та заявила, що вони спілкувалися українською мовою. Однак її допис викликав різку реакцію в мережі — блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила її.

Крім того, артист показав Пугачову з тростиною в руці.