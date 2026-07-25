Галкину и Пугачеву спросили, приедут ли они в Киев: что они ответили (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, прокомментировали возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.

Во время беседы с журналистами "Новости.LIVE" на красной дорожке фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala супругов спросили о планах посетить украинскую столицу. Первым отреагировал Максим Галкин, заверив в поддержке украинцев, но назвал вопрос о визите в Киев "странным".

К разговору сразу присоединилась Алла Пугачева, которая ответила более конкретно: "Давайте там побыстрее. Пригласите — споем вместе".

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения семья покинула территорию России и сейчас проживает за рубежом. Максим Галкин регулярно осуждает военную агрессию РФ, показывает последствия обстрелов украинских городов, изучает украинский язык и исполняет украинские песни на своих выступлениях, из-за чего в России его объявили "иностранным агентом". Примадонна же публично поддерживает антивоенную позицию мужа.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Новые фотографии Максима Галкина вызвали бурную реакцию поклонников, которые потрясены тем, насколько молодо, подтянуто и стильно выглядит юбиляр для своего возраста.

Психолог Наталья Холоденко рассказала о встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным и заявила, что они общались на украинском языке. Однако ее пост вызвал резкую реакцию в сети — блогер Елена Мандзюк публично пристыдила ее.

Кроме того, артист изобразил Пугачову с тростью в руке.