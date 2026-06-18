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Максиму Галкину — 50: его внешний вид шокирует (фото)

Максим Галкин показал, как он выглядит в 50 лет
Максим Галкин / Архивная фотография | Фото: Instagram

Известный шоумен и юморист Максим Галкин 18 июня отмечает свой 50-летний юбилей. По этому случаю артист поделился свежими снимками в социальных сетях.

Новые фотографии Максима Галкина в Instagram (@maxgalkinru) вызвали бурную реакцию поклонников, которые потрясены тем, насколько молодо, подтянуто и стильно выглядит юбиляр для своего возраста.

как сейчас выглядит Максим Галкин
Максиму Галкину исполнилось 50 лет
Фото: Instagram

Что Галкин говорит о войне в Украине

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Максим Галкин открыто выступил против войны и осудил агрессию Кремля. Из-за своей принципиальной антивоенной позиции и публичной критики властей артист вместе с семьёй покинул Россию, после чего Министерство юстиции РФ внесло его в реестр так называемых "иностранных агентов".

Максим Галкин выглядит моложе своих лет
Максим Галкин отмечает 50-летие
Фото: Instagram

Галкин иронично сопроводил свой юбилейный пост обязательной по российскому законодательству пометкой "иноагент", лаконично добавив цифру "50". Подписчики в комментариях активно поздравляют артиста с праздником, восхищаясь его мужественным видом.

Відео дня
как выглядит российский артист Максим Галкин
Максим Галкин опубликовал новые фото в день своего рождения
Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, известные российские артисты Максим Галкин и Семен Слепаков публично выступили в поддержку украинцев, оказавшихся на грани выживания из-за целенаправленных ударов России по критически важной инфраструктуре.