Максиму Галкину — 50: его внешний вид шокирует (фото)

Известный шоумен и юморист Максим Галкин 18 июня отмечает свой 50-летний юбилей. По этому случаю артист поделился свежими снимками в социальных сетях.

Новые фотографии Максима Галкина в Instagram (@maxgalkinru) вызвали бурную реакцию поклонников, которые потрясены тем, насколько молодо, подтянуто и стильно выглядит юбиляр для своего возраста.

Максиму Галкину исполнилось 50 лет Фото: Instagram

Что Галкин говорит о войне в Украине

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Максим Галкин открыто выступил против войны и осудил агрессию Кремля. Из-за своей принципиальной антивоенной позиции и публичной критики властей артист вместе с семьёй покинул Россию, после чего Министерство юстиции РФ внесло его в реестр так называемых "иностранных агентов".

Максим Галкин отмечает 50-летие Фото: Instagram

Галкин иронично сопроводил свой юбилейный пост обязательной по российскому законодательству пометкой "иноагент", лаконично добавив цифру "50". Подписчики в комментариях активно поздравляют артиста с праздником, восхищаясь его мужественным видом.

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Максим Галкин опубликовал новые фото в день своего рождения Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Психолог Наталья Холоденко рассказала о встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным и заявила, что они общались на украинском языке. Однако её пост вызвал резкую реакцию в сети — блогер Елена Мандзюк публично пристыдила её.

В Каннах состоялась "самая дорогая свадьба года" украинской модели с Галкиным, Меладзе и Рики Мартином.

Кроме того, известные российские артисты Максим Галкин и Семен Слепаков публично выступили в поддержку украинцев, оказавшихся на грани выживания из-за целенаправленных ударов России по критически важной инфраструктуре.