Российские комики "вышли" с призывом положить конец войне (фото)

Известные российские артисты Максим Галкин и Семен Слепаков публично выступили в поддержку украинцев, которые оказались на грани выживания из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре.

Шоумены Максим Галкин и Семен Слепаков отметили, что масштабы гуманитарного бедствия замалчиваются, а международное сообщество постепенно привыкает к ужасным новостям из Украины.

Призыв Максима Галкина

Галкин обнародовал обращение, в котором подробно описал последствия паралича украинской энергосистемы. По его словам, после последних массированных атак тысячи домов, в частности в столице, остались без тепла и света.

Галкин пишет о гуманитарной катастрофе в Украине Фото: Instagram

Артист отметил, что мир недостаточно четко осознает реальные масштабы техногенной катастрофы, которая разворачивается на фоне зимних холодов.

Он обратил внимание на то, что трагедия становится для многих "привычным фоном", и призвал тех, кто находится в безопасности и комфорте, не игнорировать страдания людей, которым сейчас не до социальных сетей из-за отсутствия элементарных условий для жизни.

Заявление Семена Слепакова

Комик распространил обращение Галкина, добавив жесткий комментарий относительно цинизма российского руководства. Он отметил, что за сухими формулировками вроде "влияние на инфраструктуру" скрывается сознательное вымораживание целой страны.

Слепаков подытожил свою позицию цитатой из Евангелия, напомнив виновникам террора, что каждый в конце концов получит возмездие согласно своим поступкам.

Сообщалось, что ситуация в украинских городах остается критической. Из-за системных атак РФ, усилившихся в конце 2025 года, температура в домах многих украинцев упала до критических отметок.

Заявление Семена Слепакова Фото: Instagram

Российские власти уже традиционно клеймит артистов, имеющих антивоенную позицию, называя их "иноагентами" за критику действий Кремля и поддержку Украины.

