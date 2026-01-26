Російські коміки "вийшли" із закликом покласти кінець війні (фото)

Відомі російські артисти Максим Галкін та Семен Слєпаков публічно виступили на підтримку українців, які опинилися на межі виживання через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.

Шоумени Максим Галкін та Семен Слєпаков наголосили, що масштаби гуманітарного лиха замовчуються, а міжнародна спільнота поступово звикає до жахливих новин з України.

Заклик Максима Галкіна

Галкін оприлюднив звернення, у якому детально описав наслідки паралічу української енергосистеми. За його словами, після останніх масованих атак тисячі будинків, зокрема у столиці, залишилися без тепла та світла.

Галкін пише про гуманітарну катастрофу в Україні Фото: Instagram

Артист зауважив, що світ недостатньо чітко усвідомлює реальні масштаби техногенної катастрофи, яка розгортається на тлі зимових холодів.

Він звернув увагу на те, що трагедія стає для багатьох "звичним фоном", й закликав тих, хто перебуває в безпеці та комфорті, не ігнорувати страждання людей, яким зараз не до соціальних мереж через відсутність елементарних умов для життя.

Заява Семена Слєпакова

Комік поширив звернення Галкіна, додавши жорсткий коментар щодо цинізму російського керівництва. Він зазначив, що за сухими формулюваннями на кшталт "вплив на інфраструктуру" ховається свідоме виморожування цілої країни.

Слєпаков підсумував свою позицію цитатою з Євангелія, нагадавши винуватцям терору, що кожен зрештою отримає відплату згідно зі своїми вчинками.

Повідомлялося, що ситуація в українських містах залишається критичною. Через системні атаки РФ, що посилилися наприкінці 2025 року, температура в оселях багатьох українців впала до критичних позначок.

Заява Семена Слєпакова Фото: Instagram

Російська влада вже традиційно таврує артистів, що мають антивоєнну позицію, називаючи їх "іноагентами" за критику дій Кремля та підтримку України.

