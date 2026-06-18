Максиму Галкіну — 50: ви не впізнаєте його, побачивши на вулиці (фото)

Відомий шоумен та гуморист Максим Галкін 18 червня святкує свій 50-річний ювілей. З цієї нагоди артист поділився свіжими знімками у соціальних мережах.

Нові фотографії Максима Галкіна в Instagram (@maxgalkinru) викликали бурхливу реакцію шанувальників, які шоковані тим, наскільки молодо, підтягнуто та стильно виглядає ювіляр на свій вік.

Максиму Галкіну виповнилось 50 років Фото: Instagram

Що Галкін говорить про війну в Україні

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Максим Галкін відкрито виступив проти війни та засудив агресію Кремля. Через свою принципову антивоєнну позицію та публічну критику влади артист разом із родиною залишив Росію, після чого Міністерство юстиції РФ внесло його до реєстру так званих "іноземних агентів".

Максим Галкін святкує 50-річчя Фото: Instagram

Галкін іронічно супроводив свій ювілейний допис обов'язковим для російського законодавства маркуванням "іноагента", лаконічно додавши цифру "50". Підписники у коментарях активно вітають артиста зі святом, захоплюючись його мужнім виглядом.

Відео дня

Максим Галкін опублікував нові фото в свій день народження Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Психологиня Наталія Холоденко розказала про зустріч з російським шоуменом Максимом Галкіним та заявила, що вони спілкувалися українською мовою. Однак її допис викликав різку реакцію в мережі — блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила її.

У Каннах відбулося "найдорожче весілля року" української моделі з Галкіним, Меладзе та Рікі Мартіном.

Крім того, відомі російські артисти Максим Галкін та Семен Слєпаков публічно виступили на підтримку українців, які опинилися на межі виживання через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.