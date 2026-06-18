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Максиму Галкіну — 50: ви не впізнаєте його, побачивши на вулиці (фото)

максим галкін показав як виглядає в 50 років
Максим Галкін/ Архівне фото | Фото: Instagram

Відомий шоумен та гуморист Максим Галкін 18 червня святкує свій 50-річний ювілей. З цієї нагоди артист поділився свіжими знімками у соціальних мережах.

Нові фотографії Максима Галкіна в Instagram (@maxgalkinru) викликали бурхливу реакцію шанувальників, які шоковані тим, наскільки молодо, підтягнуто та стильно виглядає ювіляр на свій вік.

як зараз виглядає максим галкін
Максиму Галкіну виповнилось 50 років
Фото: Instagram

Що Галкін говорить про війну в Україні

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Максим Галкін відкрито виступив проти війни та засудив агресію Кремля. Через свою принципову антивоєнну позицію та публічну критику влади артист разом із родиною залишив Росію, після чого Міністерство юстиції РФ внесло його до реєстру так званих "іноземних агентів".

максим галкін виглядає молодше на свій вік
Максим Галкін святкує 50-річчя
Фото: Instagram

Галкін іронічно супроводив свій ювілейний допис обов'язковим для російського законодавства маркуванням "іноагента", лаконічно додавши цифру "50". Підписники у коментарях активно вітають артиста зі святом, захоплюючись його мужнім виглядом.

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як виглядає російський артист Максим Галкін
Максим Галкін опублікував нові фото в свій день народження
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, відомі російські артисти Максим Галкін та Семен Слєпаков публічно виступили на підтримку українців, які опинилися на межі виживання через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.