З Галкіним, Меладзе та Рікі Мартіном: у Каннах відбулося "найдорожче весілля року" української моделі (фото)

У французьких Каннах відбулося грандіозне весілля бізнесмена і засновника IT-компанії у Києві Нікі Ломіа разом з українською моделлю Нікою. На ньому були присутні чимало зіркових гостей.

Весілля відбулося у старовинному маєтку на Лазурному березі з видом на море, а російський шоумен Максим Галкін став ведучим події. Про це пише видання BLIK.

Галкін вів церемонію для Ніки та Нікі в особняку, зведеному ще у 1919 році, звідки відкривається вид на Середземне море. Вся програма весілля велася російською мовою. До того ж російський шоумен виступав із музичними номерами, отримавши близько 130 тисяч доларів гонорару.

На весіллі української моделі можна було побачити ще одного російського артиста — Валерія Меладзе. Він виступив на сцені перед гостями зі своїми піснями, і загалом отримав гонорар за участь у розмірі близько 170 тисяч доларів.

Також на весілля запросили відомого на увесь світ пуерториканського співака Рікі Мартіна. Його гонорар оцінюється приблизно у 1,5 мільйона доларів, пише BLIK.

Гостей пригощали стейками шатобріан та дорогим шампанським.

Що відомо про молодят

Ніка Ломіа — уродженець Грузії і відомий бізнесмен. У співпраці з партнерами він заснував у Києві IT-компанію, що створює азартні онлайн-ігри та має офіси.

Наречена бізнесмена колись працювала моделлю у Харкові і брала участь зокрема у конкурсі краси "Міс Україна". Зараз дівчина проживає в Європі.

