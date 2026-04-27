С Галкиным, Меладзе и Рики Мартином: в Каннах состоялась "самая дорогая свадьба года" украинской модели (фото)

Во французских Каннах состоялась грандиозная свадьба бизнесмена и основателя IT-компании в Киеве Ники Ломиа вместе с украинской моделью Никой. На ней присутствовало немало звездных гостей.

Свадьба состоялась в старинном поместье на Лазурном берегу с видом на море, а российский шоумен Максим Галкин стал ведущим события. Об этом пишет издание BLIK.

Галкин вел церемонию для Ники и Ники в особняке, возведенном еще в 1919 году, откуда открывается вид на Средиземное море. Вся программа свадьбы велась на русском языке. К тому же российский шоумен выступал с музыкальными номерами, получив около 130 тысяч долларов гонорара.

На свадьбе украинской модели можно было увидеть еще одного российского артиста — Валерия Меладзе. Он выступил на сцене перед гостями со своими песнями, и в целом получил гонорар за участие в размере около 170 тысяч долларов.

Также на свадьбу пригласили известного на весь мир пуэрториканского певца Рики Мартина. Его гонорар оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, пишет BLIK.

Гостей угощали стейками шатобриан и дорогим шампанским.

Что известно о молодоженах

Ника Ломиа — уроженец Грузии и известный бизнесмен. В сотрудничестве с партнерами он основал в Киеве IT-компанию, которая создает азартные онлайн-игры и имеет офисы.

Невеста бизнесмена когда-то работала моделью в Харькове и участвовала в частности в конкурсе красоты "Мисс Украина". Сейчас девушка проживает в Европе.

