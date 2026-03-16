Судья телеканала СТБ готовится к свадьбе с мужчиной (фото)

Британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес, хорошо известный украинским зрителям как судья популярного шоу "Танцуют все" на СТБ, сообщил о помолвке.

Радостной новостью артист поделился в своем Instagram. Гомес опубликовал подборку фотографий с момента признания в любви от возлюбленного.

Романтическое событие состоялось в живописной беседке, украшенной цветами и свечами. Хореограф признался, что без колебаний сказал "да" и назвал это решение самым простым в своей жизни.

Франциско Гомес женится Фото: Instagram

Отношения Франциско Гомеса

Пара сейчас живет за границей. Сам Франциско активно развивает карьеру в Великобритании и США — участвует в телевизионных проектах и обучает танцовщиков. Еще в 2014 году он говорил, что мечтает о собственной семье и открыто заявлял о своей ориентации. Теперь же его желание осуществляется: будущие супруги уже принимают поздравления от друзей, коллег и поклонников.

