Кольцо-обещание: известная актриса удивила сеть неожиданным подарком от любимого (фото)

Известная украинская актриса поделилась личной историей, которая вызвала оживленное обсуждение в сети. Артистка призналась, что получила от любимого символический подарок, который многие восприняли как намек на помолвку.

26-летняя Ирина Кудашова, известная по роли Вероники Тихоновой в сериале "Школа", сообщила, что бойфренд подарил ей кольцо, однако это не было предложение руки и сердца. Об этом она написала в Threads.

Актриса объяснила, что речь идет о так называемом кольце-обещании "promise ring" — символ серьезных намерений в отношениях без официальной помолвки.

Ирине Кудашовой подарили "кольцо-обещание" Фото: Instagram

По словам Кудашовой, она знакома со своим избранником около трех месяцев, а в отношениях пара находится два месяца. Актриса отметила, что на таком этапе говорить о свадьбе было бы преждевременно, поэтому подарок имеет скорее символическое значение. Она также добавила, что ранее в шутку называла такие кольца "бронированием" до момента настоящего предложения.

Відео дня

Реакции людей

"Не предложение, а обещание, не взрыв, а хлопок, не война, а сво";

"Это уже что-то новое... скоро девушки будут ждать first date ring...";

"Мне муж сделал предложение на 3 месяцев отношений )))) Какое бронирование? Твое, бери";

"Шо шо шоооооо???? Первое кольцо — "обещание", второе — "второе обещание, серьезнее уже намерения", третье — .... А потом ломбард и можно дальше не работать";

"Здесь много обесценивающих комментариев, но люди просто не шарят. Мне муж, тогда еще парень, тоже дарил такое, где-то на полгода отношений. Потом уже сделал полноценное предложение, и все ок. Это не обязательный, но очень приятный ритуал, благодаря которому чувствуешь свою ценность для человека";

"Какая же тогда должна быть на помолвке? Палец будет видно?";

"Promise ring — интересный подход. Что-то типа трайал периода? А потом полная подписка пойдет?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда "Холостяка" намекнула на помолвку и показала кольцо за 112 тысяч грн.

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Дэвид, победивший на Евровидении, сделал предложение американской актрисе Дов Кэмерон.

Кроме того, невеста пожаловалась на дешевое кольцо от жениха-миллионера.