Каблучка-обіцянка: відома акторка здивувала мережу неочікуваним подарунком від коханого (фото)

Відома українська акторка поділилася особистою історією, яка викликала жваве обговорення в мережі. Артистка зізналася, що отримала від коханого символічний подарунок, який багато хто сприйняв як натяк на заручини.

26-річна Ірина Кудашова, відома за роллю Вероніки Тихонової в серіалі "Школа", повідомила, що бойфренд подарував їй каблучку, однак це не була пропозиція руки та серця. Про це вона написала в Threads.

Акторка пояснила, що йдеться про так звану каблучку-обіцянку "promise ring" — символ серйозних намірів у стосунках без офіційних заручин.

Ірині Кудашовій подарували "каблучку-обіцянку" Фото: Instagram

За словами Кудашової, вона знайома зі своїм обранцем близько трьох місяців, а у стосунках пара перебуває два місяці. Акторка зазначила, що на такому етапі говорити про весілля було б передчасно, тому подарунок має радше символічне значення. Вона також додала, що раніше жартома називала такі каблучки "бронюванням" до моменту справжньої пропозиції.

Реакції людей

"Не пропозиція, а обіцянка, не вибух, а хлопок, не війна, а сво";

"Це вже щось нове… скоро дівчата чекатимуть на first date ring…";

"Мені чоловік зробив пропозицію на 3 місяців відносин ))) Яке бронювання? Твоє, бери";

"Шо шо шоооо???? Перша каблучка — "обіцянка", друга — "друга обіцянка, серйозніші вже наміри", третя — …. А потім ломбард і можна далі не працювати";

"Тут багато знецінюючих коментарів, але люди просто не шарять. Мені чоловік, тоді ще хлопець, теж дарував таке, десь на пів року стосунків. Потім вже зробив повноцінну пропозицію, і все ок. Це не обов'язковий, але дуже приємний ритуал, завдяки якому відчуваєш свою цінність для людини";

"Яка ж тоді має бути на заручинах? Палець буде видно?";

"Promise ring — цікавий підхід. Щось типу трайал періоду? А потім повна підписка піде?".

