Переможець Євробачення, у якого тріснули штани на сцені, освідчився коханій (фото)

Вокаліст італійського рок-гурту Måneskin Даміано Девід, який переміг на Євробаченні, освідчився американській акторці Дов Кемерон. Закохані, ймовірно, наважились зробили наступний крок у стосунках. Вони вийшли на прогулянку в Сіднеї, де папараці помітили на руці зірки розкішну каблучку.

Даміано Девід і Дов Кемерон, які відсвяткували другу річницю стосунків лише кілька тижнів тому, схоже, вирішила не зволікати з офіційним оформленням своїх почуттів. Про це пише видання TMZ.

Закохані з'явилися на вулицях австралійського мегаполісу в чорних образах. Артисти йшли пліч-о-пліч, тримаючись за руки та обмінюючись ніжними поглядами.

Уважні папараці помітили каблучку на безіменному пальці Кемерон. Масивна прикраса з коштовним камінням одразу привернула увагу фотографів. Акторка навіть не намагалася приховати коштовність, навпаки — усміхалася та виглядала надзвичайно щасливою.

"Дов світилася від радості всю прогулянку. Вона постійно дивилася на Даміано закоханими очима", — відзначають очевидці в Сіднеї.

Девід, у свою чергу, тримався у звичній рокерській манері, з сигаретою в роті. Музикант не відходив від нареченої ані на крок.

Стосунки Даміано Девіда та Дов Кемерон

Перші чутки про їхній роман з'явилися восени 2023 року. Тоді акторку помітили на виступі Måneskin, де вона активно підтримувала фронтмена гурту. Ця поява не залишилася непоміченою — фанати одразу звернули увагу на "хімію" між ними.

Протягом наступних місяців папараці регулярно фіксували спільні побачення пари у різних куточках світу. Проте офіційного підтвердження стосунків доводилося чекати до 2024 року, коли закохані нарешті відкрито заявили про свої почуття.

"Два роки з найкращою людиною в моєму житті. Дякую тобі за кожну мить", — написала Кемерон у соціальних мережах на честь річниці.

У цій публікації акторка не приховувала емоцій, називаючи Девіда найважливішою людиною та висловлюючи вдячність за прожитий разом час.

Офіційних коментарів немає

Представники обох артистів поки не коментували інформацію про заручини. Офіційного підтвердження від самої пари також не надходило.

Шанувальники закоханих уже встигли заповнити соціальні мережі вітаннями та побажаннями щастя. Багато хто відзначає, що ця пара виглядає ідеально разом.

До речі, гурт Måneskin з Італії переміг на міжнародному конкурсі Євробачення-2021. Тоді глядачі обговорювали кілька резонансних історій, фігурантом яких став Даміано Девід. Зокрема, його звинувачували у вживанні заборонених речовин у прямому ефірі. До того ж співак настільки викладався на сцені, що у нього тріснули штани

