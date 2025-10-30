Победитель Евровидения, у которого треснули штаны на сцене, сделал предложение любимой (фото)
Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Дэвид, который победил на Евровидении, сделал предложение американской актрисе Дов Кэмерон. Влюбленные, вероятно, решились сделали следующий шаг в отношениях. Они вышли на прогулку в Сиднее, где папарацци заметили на руке звезды роскошное кольцо.
Дамиано Дэвид и Дов Кэмерон, которые отпраздновали вторую годовщину отношений всего несколько недель назад, похоже, решили не медлить с официальным оформлением своих чувств. Об этом пишет издание TMZ.
Влюбленные появились на улицах австралийского мегаполиса в черных образах. Артисты шли бок о бок, держась за руки и обмениваясь нежными взглядами.
Внимательные папарацци заметили кольцо на безымянном пальце Кэмерон. Массивное украшение с драгоценными камнями сразу привлекло внимание фотографов. Актриса даже не пыталась скрыть драгоценность, наоборот — улыбалась и выглядела чрезвычайно счастливой.
"Дов светилась от радости всю прогулку. Она постоянно смотрела на Дамиано влюбленными глазами", — отмечают очевидцы в Сиднее.
Дэвид, в свою очередь, держался в привычной рокерской манере, с сигаретой во рту. Музыкант не отходил от невесты ни на шаг.
Отношения Дамиано Дэвида и Дов Кэмерон
Первые слухи об их романе появились осенью 2023 года. Тогда актрису заметили на выступлении Måneskin, где она активно поддерживала фронтмена группы. Это появление не осталось незамеченным — фанаты сразу обратили внимание на "химию" между ними.
В течение следующих месяцев папарацци регулярно фиксировали совместные свидания пары в разных уголках мира. Однако официального подтверждения отношений приходилось ждать до 2024 года, когда влюбленные наконец открыто заявили о своих чувствах.
"Два года с лучшим человеком в моей жизни. Спасибо тебе за каждое мгновение", — написала Кэмерон в социальных сетях в честь годовщины.
В этой публикации актриса не скрывала эмоций, называя Дэвида самым важным человеком и выражая благодарность за прожитое вместе время.
Официальных комментариев нет
Представители обоих артистов пока не комментировали информацию о помолвке. Официального подтверждения от самой пары также не поступало.
Поклонники влюбленных уже успели заполнить социальные сети поздравлениями и пожеланиями счастья. Многие отмечают, что эта пара выглядит идеально вместе.
Кстати, группа Måneskin из Италии победила на международном конкурсе Евровидение-2021. Тогда зрители обсуждали несколько резонансных историй, фигурантом которых стал Дамиано Дэвид. В частности, его обвиняли в употреблении запрещенных веществ в прямом эфире. К тому же певец настолько выкладывался на сцене, что у него треснули штаны
