В кожаных брюках и с яркими макияжами. Måneskin снялись для Vogue Italia

Эпатажные музыканты позировали в ярких и провокационных образах.

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Итальянская рок-группа Måneskin украсила обложку Vogue Italia и снялась в эпатажной фотосессии. Об этом сообщается в Instagram глянце.

"@maneskinofficial и @alessandro_michele имеют одну общую характеристику: творчество для них это акт бунта", — отмечают на странице издания в соцсети.

Четверо участников-победителей Евровидения 2021 позировали в футуристических провокативных образах. Они примеряли красно-черные кожаные брюки, блузки с прозрачными рукавами и массивные колье.

Солист группы, Дамиано Давид, появился на обложке с ярким макияжем глаз.

[ + – ] Måneskin

Måneskin — итальянская рок-группа из Рима, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Юные музыканты из Италии стали победителями Евровидения 2021 года. После этого их карьера пошла вверх, артистки ездят с концертами по всему миру.

[ + – ] Måneskin

Напомним, Måneskin опубликовали клип в поддержку народа Украины во время полномасштабной войны.

Также Фокус писал о критике цензуры выступления Måneskin на MTV.