У шкіряних штанах та з яскравими макіяжами. Måneskin знялися для Vogue Italia

Епатажні музиканти позували в яскравих та провокативних образах.

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Італійський рок-гурт Måneskin прикрасив обкладинку Vogue Italia та знявся в бунтівній фотосесії. Про це повідомляється в Instagram глянцю.

"@maneskinofficial та @alessandro_michele мають одну спільну характеристику: творчість для них є актом бунту", — зазначають на сторінці видання у соцмережі.

Четверо учасників-переможців Євробачення 2021 позували у футуристичних провокативних образах. Вони приміряли червоно-чорні шкіряні штани, блузки з прозорими рукавами та масивні кольє.

Соліст гурту, Даміано Давід, з'явився на обкладинці з яскравим макіяжем очей.

[ + – ] Måneskin

Måneskin — італійський рок-гурт із Рима, до складу якого входять вокаліст Даміано Давід, басистка Вікторія де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо. Юні музиканти з Італії стали переможцями Євробачення 2021. Після цього їхня кар'єра пішла вгору, артистки їздять з концертами по всьому світу.

[ + – ] Måneskin

Нагадаємо, Måneskin опублікували кліп на підтримку народу України під час повномасштабної війни.

Також Фокус писав про критику цензури виступу Måneskin на MTV.