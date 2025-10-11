Весілля під загрозою: наречена поскаржилася на дешеву каблучку від нареченого-мільйонера

Жінка поскаржилася на те, що заручини, про які вона мріяла, принесли їй не радість, а сумніви. За її словами, причиною стала дешева каблучка та байдужість нареченого.

27-річна жінка поділилася на популярному форумі Reddit історією про те, як пропозиція руки й серця, про яку вона мріяла, обернулася для неї сумнівами й почуттям сорому. Про це пише People, пізніше оригінальну історію було видалено з форуму.

За словами дівчини, її 51-річний наречений, статки якого оцінюють приблизно в 4 мільйони доларів (приблизно 166 млн гривень), освідчився їй на минуле Різдво в присутності всієї родини. Однак пізніше вона дізналася, що каблучку вартістю всього 1600 доларів (66 тисяч гривень) він купив випадково, під час різдвяних покупок із синами.

"Він вибирав подарунки дітям і заодно купив каблучку. Вона коштувала менше, ніж їхні подарунки", — розповіла вона. Це, за її зізнанням, викликало в неї відчуття, ніби пропозицію було зроблено бездумно.

Фото: Pexels

Коли вона спробувала пояснити нареченому свої почуття, той не зрозумів, у чому проблема, і заявив, що вона "занадто зациклена на соціальних нормах". Жінка зізналася, що тепер їй важко сприймати заручини серйозно, а наречений уникає розмов про весілля і відкладає планування, незважаючи на намічену дату церемонії влітку.

Пост дівчини зібрав сотні коментарів. Багато користувачів висловили співчуття, але частина визнала авторку занадто вимогливою.

"Ти хочеш почуватися особливою, і це зрозуміло. Але якщо ти оцінюєш кохання за вартістю каблучки — це проблема", — написав один із користувачів.

Проте деякі учасники обговорення підтримали наречену, зазначивши, що питання не в грошах, а в увазі й ставленні до важливого моменту.

